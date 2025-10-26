O nouă destinație turistică se va contura pe litoralul românesc: comuna Jurilocva, o localitate cu farmec autentic în Dobrogea, va găzdui această dezvoltare. Primarul Eugen Ion a împărtășit vestea direct pe pagina sa de Facebook.

Eugen Ion, primarul din Jurilovca, a făcut public pe Facebook că proiectul de hotărâre de guvern care ar transforma comuna într-o stațiune turistică de interes local a intrat acum în faza dezbaterii publice.

„Este un pas important pe care îl facem noi, întreaga comunitate, după o muncă intensă de 13 ani. Comuna noastră va intra, în câteva săptămâni, într-o nouă fază a dezvoltării sale”, a scris edilul.

În 2012, Jurilovca avea doar două unități de cazare autorizate; astăzi, comuna pune la dispoziție peste 40 de astfel de facilități, însumând aproape 900 de locuri, de la campinguri și pensiuni moderne până la două resorturi.

Transformarea comunei într-o destinație turistică atractivă s-a datorat în mare parte combinației dintre investițiile publice și cele private.

„Mesajul meu de astăzi este adresat în primul rând locuitorilor comunei noastre. E o veste pe care v-o dau bucuros și emoționat pentru că suntem aproape de un moment important. Poate ca ar fi trebuit să aștept până aveam hotărârea, dar sunt nerăbdător. Și vreau sa va împărtășesc faptul că deja a fost lansat în dezbatere publică proiectul hotărârii de guvern prin care comuna noastră va deveni STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL! Este un pas important pe care îl facem noi, întreaga comunitate, după o muncă intensă de 13 ani. Să ne amintim unde eram în 2012, cum arăta comuna și cât de departe eram de a fi o destinație turistică, un loc în care turismul să fie generator de venituri și al unui trai mai bun pentru oamenii de aici. Astăzi, în Jurilovca este vizibil rezultatul muncii localnicilor, a administrației locale și al investițiilor de peste 40 de milioane de euro, cărora li se vor adăuga, în următorii ani, alte investiții, de aproximativ 50 de milioane de euro. Noi, primăria, am dezvoltat și modernizat infrastructura și am creat oportunități. Dar nu am fi ajuns în pragul unui moment atât de important dacă nu ar fi existat investițiile private. Doar așa am putut ajunge de la doar două unități de cazare autorizate, în urmă cu 13 ani, la peste 40 astăzi și de la doar 30 de locuri de cazare în satul Jurilovca la aproape 900 de locuri de cazare în întreagă comună, în camping, pensiuni moderne și două resorturi”, spune acesta pe Facebook.

Creșterea turismului și modernizarea infrastructurii au făcut ca prețul terenurilor și al locuințelor din intravilanul comunei Jurilovca să urce de cel puțin șapte ori între 2012 și ziua de azi.

„Creşterile sunt de cel puţin şapte ori. În 2012-2013, o casă foarte veche costa 5.000 sau 6.000 de euro. Acum nu te mai apropii de ea cu mai puţin de 30.000 de euro sau 60.000 de euro, după caz. Putem spune că creşterile au fost între şapte şi zece ori”, a menţionat primarul Eugen Ion.

Primarul a atribuit majorarea prețurilor atât modernizării rețelelor de utilități, cât și eforturilor de promovare turistică a comunei.