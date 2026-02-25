ANAF atrage atenția că atacatorii cibernetici folosesc în mod abuziv imaginea instituției pentru a obține date personale și bancare de la contribuabili, prin intermediul unor mesaje care par a fi oficiale.

Potrivit autorității fiscale, persoanele vizate primesc notificări ce includ un link de tipul https://anaf-formular[.]ro, conceput pentru a reproduce aspectul paginii oficiale a Formularului de Contact.

După accesarea linkului, utilizatorii sunt redirecționați către un site fals care copiază elemente vizuale și de identitate specifice ANAF, astfel încât să creeze impresia unei platforme autentice. Pagina respectivă solicită completarea unor câmpuri cu informații sensibile, într-un format care sugerează că datele ar fi necesare pentru verificări sau actualizări fiscale.

Autoritatea fiscală precizează că această metodă face parte dintr-o campanie de tip phishing, prin care sunt colectate date confidențiale sub pretextul unei comunicări oficiale. În realitate, scopul este obținerea accesului la informații financiare care pot fi ulterior folosite în mod fraudulos.

Reprezentanții instituției avertizează că simpla accesare a unui astfel de link poate expune utilizatorii la riscuri informatice, mai ales dacă aceștia introduc datele solicitate în formularul fals.

Schema identificată implică solicitarea unor informații detaliate, care depășesc cu mult cadrul obișnuit al unei comunicări fiscale. Formularul fals le cere utilizatorilor să completeze numele băncii la care au conturi deschise, numerele conturilor bancare, soldurile disponibile și alte informații financiare considerate strict confidențiale.

Prin colectarea acestor date, atacatorii urmăresc compromiterea conturilor bancare și obținerea accesului la resursele financiare ale victimelor. Specialiștii în securitate cibernetică subliniază că furnizarea unor astfel de informații poate duce la tranzacții neautorizate și la pierderi financiare semnificative.

În acest context, reprezentanții ANAF resping ferm ideea că instituția ar solicita astfel de informații prin intermediul unor formulare online accesate prin linkuri transmise în mesaje.

„Nu transmitem astfel de mesaje și nu solicităm contribuabililor accesarea unor linkuri pentru completarea datelor personale sau bancare”, au transmis oficialii ANAF.

Totodată, instituția a precizat că Formularul Unic de Contact nu este utilizat pentru colectarea informațiilor financiare sensibile, iar orice solicitare de acest tip trebuie considerată suspectă. Autoritatea fiscală recomandă cetățenilor să nu ofere niciodată date bancare prin intermediul unor site-uri neoficiale și să ignore mesajele care conțin linkuri dubioase.

Pentru verificarea informațiilor și pentru orice comunicare oficială, contribuabilii sunt îndemnați să folosească exclusiv canalele oficiale ANAF, disponibile pe site-ul instituției sau prin intermediul platformelor digitale autentificate.