Ruta a fost deja introdusă în sistemul de rezervări și va avea o frecvență de un zbor pe săptămână, potrivit informațiilor publicate de Boarding Pass. Interesul AJet pentru piața românească a fost anticipat încă de la finalul anului 2023, când se menționa posibilitatea extinderii operațiunilor companiei în România.

Lansarea noii rute consolidează prezența Turkish Airlines în regiune, compania-mamă având un profil global impresionant, cu poziția a doua la nivel mondial după numărul de destinații operate. Aceasta zboară în 131 de țări, către 340 de orașe și 352 de aeroporturi, fiind lider mondial în ceea ce privește destinațiile internaționale, potrivit informațiilor publicate de Boarding Pass.

Prezentă în România încă din 1993, Turkish Airlines dispune de propriul personal local, o practică pe care o aplică în toate cele 129 de state în care este activă, inclusiv în destinații mai puțin obișnuite, precum Nepal. Până acum, însă, AJet nu opera nicio rută către România, deși avea deja o activitate extinsă în Turcia, Europa, Orientul Mijlociu și Asia Centrală.

AJet, cunoscută sub numele de AnadoluJet până la 31 martie 2024, a funcționat inițial ca marcă înregistrată Turkish Airlines, înainte de a fi transformată într-o companie aeriană independentă.

Flota actuală numără 86 de aeronave, iar obiectivele de dezvoltare sunt ambițioase: compania și-a propus ca, în următorul deceniu, să ajungă la 200 de aeronave, să opereze zboruri către 44 de țări și să dezvolte o rețea de 42 de rute interne și 80 de rute internaționale. Astfel, intrarea pe piața românească marchează un pas strategic într-o perioadă în care AJet își accelerează planurile de extindere globală.

Turkish Airlines este unul dintre cei mai mari transportatori aerieni din lume. Fondată în 1933 cu doar câteva aeronave, compania s-a dezvoltat accelerat în ultimele decenii, devenind un operator global cu o rețea impresionantă de destinații. Turkish Airlines este recunoscută pentru extinderea continuă a rutelor internaționale și pentru poziționarea strategică a hub-ului principal din Istanbul, care facilitează conexiuni rapide între Europa, Asia, Africa și America.

Compania se remarcă prin faptul că operează zboruri către cele mai multe țări din lume, acoperind peste 130 de state și sute de aeroporturi. Strategia sa de expansiune se bazează pe frecvențe ridicate, rute diverse și parteneriate globale, fiind membră a alianței Star Alliance. Pe lângă transportul de pasageri, Turkish Airlines deține și o divizie cargo puternică, care contribuie semnificativ la veniturile sale.