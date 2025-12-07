Purtătoarea de cuvânt a lui Tom Hicks, Lisa LeMaster, a anunțat că acesta s-a stins în liniște în Dallas, fiind înconjurat de familie. Hicks, unul dintre cei mai influenți magnați ai industriei sportului din Texas, a condus echipa Dallas Stars între 1995 și 2011, perioadă în care formația a reușit să câștige Cupa Stanley în 1999.

În ceea ce privește baseballul, el a deținut Texas Rangers între 1998 și 2010, interval în care echipa a obținut trei titluri în Divizia de Vest a Ligii Americane și o calificare în World Series. În 2007, omul de afaceri a făcut un pas important în fotbalul european, achiziționând jumătate din acțiunile clubului Liverpool, conform The Independent.

Jerry Jones, proprietarul echipei Dallas Cowboys, a transmis familiei regrete profunde și l-a descris pe Hicks ca pe o persoană pentru care colaborările au însemnat mai mult decât simple investiții sau infrastructuri sportive, acestea fiind întotdeauna completate de respect și relații de încredere.

Pe lângă implicarea în sport, Tom Hicks a fost considerat un inovator în mediul de afaceri. În 1984 a cofondat compania Hicks & Haas, iar în 1989 s-a aflat printre fondatorii Hicks, Muse, Tate & Furst, contribuind la schimbarea modului în care era abordată strategia de investiții și domeniul capitalului privat.

Omul de afaceri texan Ross Perot Jr. a subliniat importanța contribuției sale, afirmând că Hicks s-a remarcat prin modul în care a îmbinat activitatea economică și pasiunea pentru sport prin deținerea cluburilor Stars și Rangers.

Tom Hicks, the Texas businessman who owned Stars, Rangers and Liverpool teams, dies at 79 https://t.co/oUwvaUfoBn pic.twitter.com/DPosOLwXpn — The Independent (@Independent) December 7, 2025

Cariera și viața lui Hicks nu s-au limitat la mediul economic și sportiv. El a activat ca parașutist în rezervă, a fost comisar în cadrul American Battle Monuments Commission și a făcut parte din Consiliul de administrație al Universității din Texas între 1994 și 1999.

Tom Hicks o lasă în urmă pe soția sa, Cinda Cree Hicks, cu care a fost căsătorit timp de 35 de ani, precum și șase copii: Thomas Ollis Hicks Jr., Mack Hardin Hicks, John Alexander Hicks, Robert Bradley Hicks, William Cree Hicks și Catherine Forgrave Hicks.

Familia a transmis că, dintre toate realizările sale, rolul de tată a fost pentru el cel mai important, iar cei dragi au subliniat că, indiferent de dificultățile pe care le-a întâmpinat de-a lungul vieții, acesta și-a păstrat generozitatea și devotamentul față de familie. Ei au exprimat durerea imensă provocată de pierderea sa, dar și recunoștința pentru faptul că au avut privilegiul de a-i fi copii.