Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia, unde Tudorița Chidu a activat în ultimii ani ca antrenoare, a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook.

„A plecat dintre noi, în această dimineață, o sportivă emblematică a județului Ialomița și o mare atletă a României. Tudorița Chidu va rămâne în amintirea noastră prin profesionalismul, optimismul și căldura zâmbetului pe care știa atât de bine să le răspândească în jurul ei”, a transmis clubul.

Tudorița Chidu a intrat în istoria atletismului românesc după ce a obținut medalia de bronz în proba de 1.500 de metri la Campionatele Mondiale de atletism din 1991, desfășurate la Sevilla. De asemenea, ea a cucerit o medalie de bronz cu echipa României la Campionatele Mondiale de cros din 1995.

Născută în 1967, sportiva a obținut și medalia de aur la Campionatele Balcanice indoor din 1994, tot în proba de 1.500 de metri, confirmându-și statutul de una dintre cele mai valoroase atlete ale generației sale.

După încheierea carierei sportive, Tudorița Chidu a rămas activ implicată în viața comunității locale. În ultimii trei ani, ea a fost antrenoarea secției de atletism de la CSM Unirea Slobozia, unde a contribuit la formarea tinerilor sportivi.

Totodată, aceasta a avut și o activitate în administrația publică locală. În perioada 2016–2020, a ocupat funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Ialomița.

Instituția a transmis un mesaj public de omagiere a fostei sportive și fost consilier județean:

„O mare campioană ne-a părăsit… Cu inimile îndurerate, ne luăm rămas bun de la Tudorița Chidu, care s-a stins din viață astăzi, 29 decembrie 2025. Atletă de excepție și om dedicat comunității, ea rămâne un simbol al perseverenței, muncii și demnității”.

În mesaj se mai arată că, „prin rezultatele sale remarcabile, încununate de medalia de bronz la 1.500 m la Campionatele Mondiale din 1991 de la Sevilia, Tudorița Chidu a dus numele României și al județului Ialomița pe cele mai înalte culmi ale sportului mondial”.

Consiliul Județean Ialomița a subliniat și activitatea sa administrativă.

„După încheierea carierei sportive, Tudorița Chidu a rămas implicată activ în viața publică, punându-și experiența și dedicarea în slujba comunității. În perioada 2016–2020, a ocupat funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Ialomița, fiind apreciată pentru seriozitate, echilibru și dorința de a contribui la dezvoltarea județului”.

Instituția subliniază că trecerea în neființă a Tudoriței Chidu reprezintă o pierdere majoră atât pentru sportul românesc, cât și pentru comunitatea locală, iar realizările sale, modestia și exemplul de perseverență vor rămâne repere importante pentru toți cei care au cunoscut-o și au colaborat cu ea.

„Dispariția sa lasă un gol profund atât în lumea sportului, cât și în rândul celor care au cunoscut-o și au colaborat cu ea. Realizările, modestia și exemplul său de perseverență vor rămâne vii în memoria tuturor”, se mai arată în mesajul instituției.

Autoritățile județene au transmis, de asemenea, condoleanțe familiei îndoliate și celor apropiați:

„Sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să o odihnească în pace!”.

Dispariția Tudoriței Chidu reprezintă o pierdere importantă pentru atletismul românesc și pentru comunitatea din județul Ialomița.