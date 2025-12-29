Presa din România este în doliu după dispariția fotoreporterului Lucian Ciobanu, o prezență apreciată în jurnalismul arădean. Acesta s-a stins din viață în noaptea de 25 spre 26 decembrie, chiar de Crăciun, la vârsta de 60 de ani, după o luptă grea cu o boală gravă, diagnosticată în toamna acestui an.

Moartea sa a fost anunțată public de jurnalistul Andrei Ando, printr-un mesaj emoționant pe Facebook, care conturează portretul unui om plin de viață, pozitiv și pasionat:

„După o scurtă, dar grea suferință, în zorii acestei zile a încetat din viață colegul nostru Lucian Ciobanu – Fotovideo Lucian Foto VideoLucian A fost o persoană volubilă, tonică, întotdeauna pozitivă. A iubit viața, oricâte greutăți și nedreptăți i-a rezervat. A lucrat în presă, la TV Arad, West TV, Arq, timp de trei decenii, iar în ultimii zece ani a fost fotograful oficial al Consiliului Județean. A rămas conectat la fenomenul sportiv arădean până în ultimele sale săptămâni, nelipsit de la jocurile UTA-ei și ale echipei de baschet ICIM. Pe stadion, la sală, era cu adevărat fericit.

Moartea prematură a lui Lucian, în urma unei boli incurabile, în care nu a crezut până în ultimul moment, ne mâhnește profund. Ne vor lipsi încurajările sale, zâmbetul său molipsitor, optimismul pe care nu îl abandona niciodată. Deznodământul fulgerător al suferinței lui ne amintește cât suntem de fragili și de trecători. Cu câteva săptămâni mai devreme și-a cumpărat o mașină nouă. Îi plăcea tehnologia, să aibă mereu ultimul model de telefon, de smartwatch, de televizor. Îi plăcea să trăiască intens, să iubească și își dorea foarte mult să se simtă iubit.

Dumnezeu să îl aibă în grija Sa! UPDATE

Stâlpul va fi diseară, la ora 19, 30, la Casa Mortuară Kuki, de pe strada Cocorilor.”

Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste colegi, prieteni și peste toți cei care l-au cunoscut și i-au admirat munca. Lucian Ciobanu era cunoscut nu doar pentru profesionalismul său, ci și pentru bucuria cu care trăia fiecare clipă. Iubea tehnologia, noutățile, își dorea să trăiască intens și, mai presus de toate, să fie iubit.

De-a lungul a peste trei decenii petrecute în presă, Lucian Ciobanu a fost mai mult decât un simplu fotoreporter: a fost un martor atent al vieții cotidiene, un om care știa să surprindă emoția dincolo de imagine și să spună povești prin fotografii.

A lucrat la TV Arad, West TV și Arq, iar în ultimii zece ani a fost fotograful oficial al Consiliului Județean Arad. În tot acest timp, a rămas profund atașat de sportul arădean, fiind nelipsit de la meciurile UTA-ei și ale echipei de baschet ICIM. Pentru el, stadionul și sala de sport erau locuri în care se simțea cu adevărat fericit.

Deși ultimele luni din viață le-a petrecut mai mult prin spitale, în speranța unei minuni, cei apropiați spun că Lucian Ciobanu nu și-a pierdut optimismul și nici dorința de a rămâne conectat la ceea ce iubea. Destinul a fost cu atât mai dur, cu cât boala care l-a răpus este aceeași care, în urmă cu 20 de ani, i-a luat sora.