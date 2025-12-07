Numerele de înmatriculare interzise includ termeni licențioși sau sexuali, conotații violente și trimiteri la conflicte internaționale, cum ar fi RUS, UKR, GAZA, WAR sau BOMB, precum și interpretările lor grafice.
Mai multe numere de înmatriculare interzise în Marea Britanie din 2026
Alte combinații interzise pentru șoferi sunt cele controversate din punct de vedere social sau religios, cum ar fi NAZ, PLO, HER sau KLL. Agenția britanică pentru permise și înmatriculări (DVLA) atenționează că anumite cifre, precum „6” sau „5”, sunt interpretate ca litere în jocuri de cuvinte, ceea ce duce la includerea automată în lista neagră. Plăcuțele deja retrase în 2025, cum sunt EU25 WAR și BO25 LOX, rămân interzise.
Personalizarea plăcuțelor a devenit pentru românii din Marea Britanie un element de identitate, fiind folosite nume, porecle, inițiale sau referințe culturale. Prețurile variază între 250 și peste 15.000 de lire, însă achizițiile de pe platforme neoficiale pot fi refuzate la montare, iar modificările de font, spațiere sau iluminare atrag sancțiuni de până la 1.000 de lire. În 2020, aproape 14.000 de șoferi au fost opriți de poliție pentru plăcuțe neconforme.
Orice combinație care poate sugera discriminare sau agresiune va fi respinsă
Regula generală pentru 2026 este că orice combinație care poate sugera discriminare, agresiune sau jargon sexual va fi respinsă, indiferent de interpretarea personală. Autoritățile mențin toleranță zero în privința mesajelor de pe vehicule, mai ales în contextul conflictului din Ucraina, al escaladărilor din Orientul Mijlociu și al tensiunilor politice globale.
„Din curiozitate profesională, am urmărit combinațiile de plăcuțe interzise de DVLA și, deși fiecare listă nouă conține o serie de cuvinte vulgare, părți ale corpului și așa mai departe, există și combinații cenzurate care pot fi destul de revelatoare pentru climatul sociopolitic actual.
Plăcuțele de înmatriculare nu sunt aranjate în mod deliberat pentru a forma cuvinte, dar creierul uman are o abilitate specială de recunoaștere a tiparelor. Acest lucru face ca anumite combinații de plăcuțe să fie amuzante, atractive și valoroase, dar este și motivul pentru care o combinație aleatorie de caractere poate părea ofensatoare – extrem de ofensatoare în unele cazuri – și motivul pentru care DVLA va trebui probabil să cenzureze întotdeauna anumite combinații.
Unii ar putea considera acest lucru ca fiind o exagerare inutilă, alții îl vor considera o necesitate pentru a proteja comunitățile. În cele din urmă, ca și în cazul fiecărei noi lansări, vor exista în continuare o mulțime de combinații excelente de urmărit pe drumurile din Marea Britanie”, a susținut Mark Trimbee, CEO al Regtransfers, pentru Reading Chronicle.
