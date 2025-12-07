Numerele de înmatriculare interzise includ termeni licențioși sau sexuali, conotații violente și trimiteri la conflicte internaționale, cum ar fi RUS, UKR, GAZA, WAR sau BOMB, precum și interpretările lor grafice.

Alte combinații interzise pentru șoferi sunt cele controversate din punct de vedere social sau religios, cum ar fi NAZ, PLO, HER sau KLL. Agenția britanică pentru permise și înmatriculări (DVLA) atenționează că anumite cifre, precum „6” sau „5”, sunt interpretate ca litere în jocuri de cuvinte, ceea ce duce la includerea automată în lista neagră. Plăcuțele deja retrase în 2025, cum sunt EU25 WAR și BO25 LOX, rămân interzise.

Personalizarea plăcuțelor a devenit pentru românii din Marea Britanie un element de identitate, fiind folosite nume, porecle, inițiale sau referințe culturale. Prețurile variază între 250 și peste 15.000 de lire, însă achizițiile de pe platforme neoficiale pot fi refuzate la montare, iar modificările de font, spațiere sau iluminare atrag sancțiuni de până la 1.000 de lire. În 2020, aproape 14.000 de șoferi au fost opriți de poliție pentru plăcuțe neconforme.

Regula generală pentru 2026 este că orice combinație care poate sugera discriminare, agresiune sau jargon sexual va fi respinsă, indiferent de interpretarea personală. Autoritățile mențin toleranță zero în privința mesajelor de pe vehicule, mai ales în contextul conflictului din Ucraina, al escaladărilor din Orientul Mijlociu și al tensiunilor politice globale.