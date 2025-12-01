Peste 63% dintre posturile ocupate se regăseau în administrația publică centrală, respectiv 798.365, în scădere cu 3.464 față de august 2025, arată cifrele publicate de Ministerul Finanțelor (MF). Dintre acestea, 585.281 erau în instituții finanțate integral de la bugetul de stat, în scădere cu 1.467 angajați față de luna precedentă.

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educației, 276.544 (minus 539 comparativ cu luna anterioară), Ministerul Afacerilor Interne, 125.876 (minus 663), Ministerul Apărării Naționale, 76.034 (minus 40), Ministerul Finanțelor, 24.030 (minus 103) și Ministerul Sănătății, 18.334 (plus 1).

În instituțiile finanțate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.802 posturi, în creștere cu 17 față de august 2025. În instituțiile subvenționate din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj erau ocupate 43.288 de posturi, cu 119 mai multe față de luna precedentă. În instituțiile finanțate integral din venituri proprii, numărul posturilor ocupate era de 160.994, în scădere cu 2.133.

În administrația publică locală lucrau, în septembrie 2025, 466.480 de persoane, cu 492 mai puțin comparativ cu august 2025. Dintre acestea, 285.720 lucrau în instituții finanțate integral din bugetele locale, în scădere cu 450, iar 180.760 în instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în scădere cu 42.

Amintim că reducerile din sectorul bugetar au generat mai multe tensiuni. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis anterior că PSD nu susțin reducerea salariilor în sectorul bugetar, precizând că această poziție nu are nicio legătură cu alegerile programate pentru 7 decembrie.

„Eu nu pot să vorbesc în numele premierului sau în numele preşedintelui. Eu pot să vorbesc în numele PSD-ului şi ştiţi că săptămâna trecută noi am avut o şedinţă, un Birou Permanent Naţional, în care am decis în unanimitate că nu vom susţine aceste tăieri. Şi că n-au nicio legătură cu alegerile. Am văzut că a existat această interpretare în aceste zile, cum că amânăm aceste discuţii până după alegerile din 7 decembrie. Vă anunţ că nu are nicio legătură una cu alta. Poate să nu fie alegeri în 7 decembrie, PSD-ul nu este de acord cu aceste reduceri”, a declarat Sorin Grindeanu într-o conferinţă de presă.

De asemenea, acesta a reafirmat fermitatea poziției PSD, care respinge categoric orice tăieri de salarii. Grindeanu a subliniat că își dorește ca susținătorii unor astfel de propuneri să renunțe la ele, menționând că au existat deja nuanțări din partea unor colegi de guvernare și că este necesar ca discuțiile să fie tratate cu responsabilitate.