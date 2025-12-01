Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța prognozează pentru acest an venituri totale de 530,47 milioane lei și un profit net de 101,53 milioane lei. Cheltuielile cu personalul, inițial stabilite la 169,21 milioane lei pentru 996 angajați conform bugetului aprobat prin HG nr. 493/2025, sunt propuse în bugetul rectificat pe 2025 la 170,66 milioane lei, în creștere cu 1,45 milioane lei.

Creșterea cheltuielilor salariale reflectă majorarea numărului de personal prognozat la finele anului, de la 996 la 1.023 de angajați, respectiv 27 de persoane suplimentare: 20 ca urmare a internalizării activităților de refurnizare și distribuție a utilităților și 7 posturi pentru asigurarea funcționării legale a dispeceratului energetic al Sucursalei Energetice Port, conform prevederilor art. XXXVII. – (1) din OUG nr. 156/2024.

Câștigul mediu lunar pe salariat, calculat pe baza cheltuielilor de natură salarială, a fost estimat pentru 2025 la 13.118 lei brut, în scădere cu 5,84% față de nivelul înregistrat în 2024.

Bugetul de venituri și cheltuieli inițial pentru anul 2025 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” SA, aprobat prin HG nr. 493/22.05.2025, prevede venituri totale de 530,477 milioane lei, cheltuieli totale de 415,534 milioane lei și un profit brut de 114,943 milioane lei.

”Comparativ cu indicatorii economico – financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial pe anul 2025 prin HG nr. 493/2025, în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli propus pentru rectificare în anul 2025 au fost programate modificări în structura cheltuielilor totale, fără afectarea valorii rezultatului brut, în urma asigurării cheltuielilor de natură salarială aferente suplimentării numărului de personal cu 27 posturi noi aferente unei noi activităţi prin înfiinţarea Dispeceratului Energetic, cât şi modificări ale surselor de finanţare şi a cheltuielilor de investiţii”, se mai arată în document.

Veniturile totale ale Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța sunt estimate la 530,477 milioane lei și au fost păstrate la nivelul aprobat inițial prin HG nr. 493/2025. Din acestea, veniturile din exploatare însumează 491,613 milioane lei, reprezentând 92,67% din total, menținându-se conform estimărilor inițiale.

Cheltuielile totale se ridică la 415,534 milioane lei și rămân la nivelul stabilit inițial prin același HG. Cheltuielile pentru contractele de mandat ale directoratului, precum și pentru alte organe de control și comisii, în valoare de 3,155 milioane lei, au fost păstrate la nivelul aprobat anterior.

În schimb, cheltuielile pentru investiții în 2025, propuse prin rectificare, sunt de 313,136 milioane lei, în scădere cu 54,946 milioane lei față de valoarea aprobată inițial prin HG nr. 493/2025, în funcție de sursele de finanțare disponibile.