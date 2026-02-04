Premierul Ilie Bolojan susține, la Palatul Victoria, prima conferință de presă a guvernului din acest an.

Întrebat de jurnaliștii prezenți despre planurile pentru bugetul Educației în 2026, șeful executivului a afirmat că există prea multe zvonuri nefondate, inclusiv legate de nominalizările la minister și presupusele reduceri bugetare, care nu au niciun suport real. El a precizat că săptămâna viitoare guvernul va încheia aceste discuții.

Premierul a subliniat că unul dintre obiectivele principale ale guvernului a fost deblocarea absorbției fondurilor europene și că, prin măsurile adoptate, se urmărește reducerea perioadelor de plată de la 70-90 de zile la 15-20 de zile. El a mai menționat că nu vor fi reduceri în sistemul preuniversitar și că este necesară o transparență mai mare a datelor privind traseul profesional al absolvenților, cum ar fi rata de promovare la rezidențiat a medicilor. În același context, Bolojan a indicat că finanțarea ar putea fi corelată și cu performanța, nu doar cu numărul de studenți, și a sugerat că săptămâna viitoare ar putea fi numit un nou ministru al Educației.

Referitor la pachetul de relansare economică, premierul a explicat că efectele pozitive se vor resimți în anii următori, iar în prima fază acesta va presupune cheltuieli suplimentare. Impactul așteptat include creșterea exporturilor, mai multe locuri de muncă și mai bine plătite. De asemenea, Bolojan a afirmat că producția internă de îngrășăminte ar putea păstra miliarde în economia românească.

În ceea ce privește prețurile la gaze, el a precizat că guvernul, împreună cu ministrul Energiei și colegii săi, va discuta cu producătorii și furnizorii, subliniind că, în principiu, nu se așteaptă majorări ale prețurilor față de nivelul actual.

– Ce planuri aveți ca ministru al Educației pentru bugetul pe 2026? – La capitolul zvonistică avem prea multă, inclusiv legat de nominalizările la Educație sau de aceste reduceri care nu au nicio bază reală. Săptămâna viitoare vom închide aceste discuții. Am avut ca obiectiv principal să deblocăm componenta absorției de fonduri europene. Prin măsurile adoptate, ținta este să reducem perioadele de plăți la 15-20 de zile de la 70-90. Nu vor fi reduceri pe preuniversitar. (…) Pentru toți tinerii din România, cred că ar fi bine să avem date publice transparentă despre, de exemplu, câți absolvenți ai facultăților de medicină iau rezidențiatul. Putem avea date despre trasabilitatea absolvenților. Alte măsuri de creșterea calității, poate și finanțarea în funcție de performanță nu doar după numărul de studenți (…) Săptămâna viitoare am putea avea un nou ministru. Efectele pozitive ale pachetului de relansare economică se vor vedea în anii următori. Într-o primă fază, pachetul va avea niște costuri pentru el înseamnă niște cheltuieli care trebuie acoperite. Efectele ar trebui să se vadă în exporturi mai mari, locuri de muncă mai multe și mai bine plătite. Dacă ne-am produce îngrășămintele în România, cele câteva miliarde ar rămâne în țară. Cu ministrul Energiei și ceilalți colegi vom avea întâlniri cu producători și furnizori. În principiu, prețurile gazelor nu vor depăși actualele prețuri, nu vor fi creșteri de prețuri la gaze.

În replică la întrebările despre impredictibilitatea fiscală, Bolojan a susținut că economia României nu poate fi considerată impredictibilă, evidențiind legătura strânsă cu economia UE. El a menționat că, deși unele măsuri de ajustare pot avea efecte ușor contractive, acest an marchează reluarea creșterii economice, iar politicile guvernamentale sunt corecte.