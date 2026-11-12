EXCLUSIV Nu dinții sunt în centrul atenției, ci copilul. De ce sănătatea orală începe cu mult înainte de apariția dinților permanenți

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Sănătatea orală a copiilor presupune mai mult decât prevenirea cariilor și corectarea poziției dinților. Dezvoltarea maxilarelor, respirația, masticația și obiceiurile din primii ani de viață pot influența creșterea și dezvoltarea facială. Dr. Ela Bănică și prof. dr. Patrícia Valério explică importanța evaluărilor timpurii. Cele două specialiste prezintă semnele care necesită atenție și situațiile în care poate fi necesară intervenția unui specialist.

Sănătatea orală a copiilor înseamnă mai mult decât prevenirea cariilor și corectarea poziției dinților. Aceasta presupune și monitorizarea dezvoltării feței și a maxilarelor. Anatomia, respirația, funcțiile oro-faciale și experiențele senzoriale sunt strâns legate încă din primele etape ale vieții. De aceea, prevenția presupune controale stomatologice periodice și identificarea timpurie a eventualelor probleme de dezvoltare.

Într-un interviu, dr. Ela Bănică, specialist în Ortopedie Dento-Facială, explică importanța monitorizării dezvoltării dento-faciale. Aceasta are expertiză în căile aeriene și medicina somnului.

Prof. dr. Patrícia Valério, din Brazilia, este specialist în Ortopedie Funcțională a Maxilarelor și doctor în Fiziologie. Aceasta prezintă semnele pe care părinții trebuie să le urmărească. Cele două specialiste explică și când este necesară intervenția unui medic.

Cât de devreme ar trebui să ne preocupe dezvoltarea dentară și facială a copilului?

Mulți părinți consideră că prima vizită la ortodont este necesară abia după apariția tuturor dinților permanenți. Care este, în realitate, momentul potrivit pentru o evaluare?

Dezvoltarea cranio-facială începe înainte de naștere și continuă pe tot parcursul copilăriei și adolescenței. Tocmai de aceea, sănătatea orală nu ar trebui să intre în atenția noastră abia odată cu apariția dinților.

Considerăm important ca evaluarea orală și facială să înceapă încă de la naștere, în cadrul examinării nou-născutului și, atunci când este necesar, printr-un consult stomatologic sau o evaluare funcțională specializată.

„În această etapă, nu căutăm probleme ortodontice în sensul tradițional al termenului. Ne interesează anatomia cavității orale, integritatea palatului, particularitățile mandibulei, mobilitatea limbii, eventualele restricții ale frenurilor orale și, mai ales, modul în care copilul reușește să se alimenteze și să respire. De exemplu, dificultățile de atașare la sân, suptul ineficient sau problemele persistente de alimentație pot justifica o evaluare interdisciplinară. Este important însă să diferențiem particularitățile anatomice de tulburările funcționale reale: nu orice fren lingual cu aspect restrictiv necesită intervenție”.

Conform recomandărilor de prevenție stomatologică, prima vizită de rutină la medicul dentist trebuie să aibă loc odată cu erupția primului dinte și nu mai târziu de vârsta de un an.

Ulterior, perioada dintre 3 și 6 ani reprezintă o etapă deosebit de valoroasă pentru evaluarea dezvoltării dento-faciale. Dentiția temporară ne oferă deja informații importante despre forma arcadelor, relația dintre maxilare, ocluzie și funcțiile orale.

„Putem identifica din timp o mușcătură încrucișată, o deviație funcțională a mandibulei, un maxilar îngust sau anumite dezechilibre care necesită monitorizare ori tratament. Desigur, nu fiecare copil are nevoie de un aparat ortodontic la această vârstă. Scopul evaluării timpurii este să stabilim dacă dezvoltarea evoluează corespunzător și dacă există motive pentru a interveni”.

A aștepta erupția tuturor dinților permanenți înseamnă, uneori, să pierdem oportunități importante de intervenție în perioada de creștere.

Prevenția începe atunci când avem posibilitatea să recunoaștem o problemă, nu abia atunci când aceasta devine evidentă.

În ce măsură obiceiurile din primii ani de viață pot influența dezvoltarea maxilarelor și alinierea dinților?

Suptul degetului, folosirea prelungită a suzetei, respirația pe gură sau poziția limbii pot avea consecințe asupra dezvoltării dento-faciale?

„Primii ani de viață sunt o perioadă de adaptare și dezvoltare intensă. Structurile oro-faciale sunt influențate atât de factorii genetici și anatomici, cât și de mediul funcțional în care copilul crește. Obiceiurile de supt nenutritiv, precum suptul degetului sau utilizarea suzetei, sunt firești în anumite etape ale copilăriei. Persistența lor, însă, în special atunci când sunt foarte frecvente sau prelungite, poate fi asociată cu modificări ale poziției dinților și ale ocluziei. De exemplu, pot apărea o mușcătură deschisă anterioară, modificări ale înclinării incisivilor sau o mușcătură încrucișată posterioară. Riscul depinde de durata, frecvența și intensitatea obiceiului, dar și de particularitățile fiecărui copil”.

În cazul suzetei, specialiștii recomandă o abordare echilibrată. Aceasta poate avea beneficii în primele luni de viață, însă utilizarea prelungită trebuie discutată cu medicul. În general, se recomandă renunțarea la obiceiurile de supt nenutritiv până în jurul vârstei de 3 ani.

Respirația pe gură necesită o atenție deosebită. Aceasta nu trebuie considerată automat un obicei pe care copilul îl poate corecta prin voință. În unele cazuri, poate indica o obstrucție nazală, o afecțiune alergică sau alte probleme medicale.

La fel, o poziție joasă a limbii poate fi asociată cu particularități anatomice, funcționale sau respiratorii care necesită evaluare.

În practica clinică, nu ne interesează doar să identificăm un obicei și să cerem copilului să renunțe la el. Este esențial să înțelegem de ce a apărut, ce îl întreține și dacă influențează dezvoltarea.

Un tratament corect începe întotdeauna cu înțelegerea cauzei, nu doar cu eliminarea manifestării vizibile.

Ce legătură există între respirație, masticație, poziția limbii și dezvoltarea armonioasă a feței?

Din perspectiva ortopediei funcționale a maxilarelor, cât de importante sunt aceste funcții și ce semne ar trebui să observe părinții?

Pentru a înțelege dezvoltarea feței, trebuie să privim dincolo de dinți.

Maxilarele, limba, buzele, mușchii masticatori, articulațiile temporomandibulare și structurile respiratorii formează un sistem complex. În cadrul acestuia, anatomia și funcțiile organismului se influențează reciproc.

Acest ansamblu este cunoscut drept sistem stomatognat. El are un rol important în masticație, deglutiție, vorbire și coordonarea funcțiilor orale.

Masticația presupune activitate musculară și exercitarea unor forțe mecanice asupra structurilor oro-faciale. Deglutiția necesită coordonarea limbii, a mușchilor și a mandibulei.

Respirația influențează poziția de repaus a structurilor oro-faciale. Acest efect devine deosebit de important atunci când există dificultăți persistente de respirație nazală.

Dezvoltarea cranio-facială nu depinde exclusiv de moștenirea genetică sau de o anumită funcție a organismului. Ea rezultă din interacțiunea mai multor factori biologici, anatomici și funcționali.

„În literatura științifică există asocieri între respirația orală persistentă și anumite particularități cranio-faciale, dar acestea nu trebuie interpretate automat ca relații directe de cauză și efect. Pentru părinți, există câteva semne care merită urmărite: copilul respiră frecvent pe gură, nu poate menține confortabil buzele închise în repaus, sforăie regulat, doarme agitat, are dificultăți de masticație sau prezintă o deviație vizibilă a mandibulei când închide gura. În special sforăitul la copil nu ar trebui considerat normal. El poate indica o problemă respiratorie în timpul somnului și justifică evaluarea medicală. Este esențial să înțelegem și limitele fiecărei specialități. Medicul ortodont poate identifica particularități dento-faciale și funcționale relevante, însă diagnosticul unei tulburări respiratorii în somn necesită evaluarea corespunzătoare, uneori de către medicul ORL sau specialistul în medicina somnului”.

De aceea, colaborarea interdisciplinară nu este un detaliu suplimentar al tratamentului, ci o componentă importantă a diagnosticului și a îngrijirii copilului.

Cât de mult poate influența alimentația dezvoltarea maxilarelor și sănătatea dinților?

Dincolo de prevenirea cariilor, textura alimentelor și dezvoltarea masticației au un rol în creșterea copilului?

Alimentația influențează sănătatea orală în mult mai multe moduri decât ne gândim în mod obișnuit.

„Sigur că reducerea expunerii frecvente la zahăr este importantă pentru prevenirea cariilor. Dar există și o dimensiune funcțională a alimentației, adesea trecută cu vederea: copilul trebuie să învețe să mestece, nu doar să înghită alimentele. Masticația este o funcție neuromusculară complexă. Ea presupune coordonarea limbii, obrajilor, buzelor și mandibulei, precum și o integrare senzorială continuă. Trecerea de la alimentația exclusiv lichidă la alimente cu texturi progresiv mai variate contribuie la dezvoltarea abilităților orale și masticatorii. Începând cu diversificarea, de regulă în jurul vârstei de 6 luni, consistența alimentelor trebuie adaptată treptat maturizării copilului. Nu este indicat ca alimentația să rămână exclusiv pasată mult timp, în absența unui motiv medical sau funcțional”.

Textura alimentelor influențează modul de mestecare, durata masticației și activitatea mușchilor implicați. Unele cercetări analizează legătura dintre efortul masticator și dezvoltarea cranio-facială.

Totuși, consumul alimentelor mai dure nu garantează prevenirea îngustării maxilarelor. De asemenea, această practică nu poate corecta, de una singură, anomaliile scheletale.

Ceea ce putem recomanda cu încredere este o alimentație variată, cu texturi adecvate vârstei, capacităților motorii și siguranței copilului.

Masticația nu trebuie forțată, iar alimentele cu risc de înec trebuie evitate sau pregătite corespunzător.

Dacă un copil refuză constant anumite texturi, obosește excesiv în timpul mesei, mestecă ineficient sau prezintă dificultăți de înghițire, este utilă o evaluare clinică.

Nu orice selectivitate alimentară ascunde o problemă medicală, dar dificultățile persistente nu ar trebui atribuite automat mofturilor.

Alimentația nu înseamnă doar aport de nutrienți. Este și o experiență senzorială și motorie esențială pentru dezvoltarea copilului.

Ce poate corecta ortopedia funcțională a maxilarelor și în ce situații intervenția timpurie poate face diferența?

Cum se diferențiază această abordare de ortodonția convențională și cum stabilim momentul potrivit pentru tratament?

„Pentru început, este important să clarificăm faptul că ortodonția nu înseamnă doar îndreptarea dinților. Ortodonția este o specialitate medicală care se ocupă de diagnosticul, prevenirea și tratamentul anomaliilor dentare și dento-maxilare. În cadrul acesteia, ortopedia dento-facială urmărește evaluarea și tratamentul relațiilor scheletale și al discrepanțelor de dezvoltare, în limitele potențialului biologic de creștere. Ortopedia funcțională a maxilarelor pune un accent particular pe relația dintre ocluzie, activitatea neuromusculară, mișcările mandibulare și adaptarea funcțională a sistemului stomatognat. Aceste abordări nu sunt concurente. Ele se pot completa, atunci când diagnosticul și indicația clinică justifică acest lucru. În perioada dentiției temporare sau mixte, anumite probleme pot beneficia de intervenție timpurie. Un exemplu este mușcătura încrucișată asociată cu o deviație funcțională a mandibulei, când copilul își deplasează mandibula pentru a putea realiza contactul dintre dinți”.

În astfel de situații, identificarea și corectarea interferențelor ocluzale sau a discrepanțelor relevante pot avea beneficii funcționale.

Alte situații pot necesita tratament ortopedic, managementul unor obiceiuri orale, intervenții asupra componentelor dentare sau colaborare cu specialiști din alte domenii.

Trebuie însă să evităm ideea că orice anomalie poate fi prevenită sau corectată printr-un aparat aplicat la o vârstă fragedă.

Nu toate problemele au aceeași origine, nu toate răspund la aceleași metode și nu orice copil are nevoie de tratament imediat.

Uneori, cea mai bună decizie este intervenția. Alteori, este monitorizarea atentă a creșterii.

Valoarea tratamentului timpuriu nu constă în a începe cât mai devreme, ci în a interveni la momentul potrivit, pentru problema potrivită și cu obiective terapeutice realiste.

Cum pot părinții să deosebească variațiile normale ale dezvoltării de semnele unei probleme ortodontice?

Dinții de lapte înghesuiți, spațiile dintre dinți, mușcătura incorectă sau asimetriile faciale ar trebui să îi îngrijoreze?

Una dintre dificultățile părinților este să știe ce este normal într-o anumită etapă a creșterii și ce reprezintă un semnal de alarmă.

„Dezvoltarea dentiției este dinamică. Aspectul arcadelor și relațiile dintre dinți se modifică firesc de la o etapă la alta. De exemplu, spațiile dintre dinții temporari sunt favorabile, deoarece dinții permanenți care îi vor înlocui au dimensiuni mai mari. În schimb, înghesuirea dinților de lapte sau lipsa spațiilor fiziologice între ei poate sugera un deficit de spațiu care merită evaluat. O mușcătură încrucișată, o deviație mandibulară la închiderea gurii, o mușcătură deschisă persistentă sau o asimetrie facială progresivă sunt situații în care nu este indicat să așteptăm pur și simplu schimbarea dinților. Există și particularități care pot face parte din variația normală a dezvoltării. Tocmai de aceea, evaluarea trebuie să țină seama de vârsta copilului, stadiul dentiției, relațiile scheletale, funcțiile orale și istoricul medical”.

Un aspect important este că anomaliile de dezvoltare dento-facială nu provoacă neapărat durere.

Un copil poate fi perfect adaptat la o ocluzie incorectă și poate să nu se plângă de nimic. Absența simptomelor nu exclude, prin urmare, necesitatea unei evaluări.

De asemenea, dinții aparent bine aliniați nu garantează automat o dezvoltare cranio-facială echilibrată.

De aceea, consultația nu ar trebui să se limiteze la numărarea dinților sau la verificarea alinierii lor. Este important să analizăm relația dintre maxilare, funcționarea ocluziei, mișcările mandibulei și, atunci când există indicii clinice, respirația și celelalte funcții oro-faciale”.

Scopul monitorizării periodice este să distingem modificările firești de cele care necesită atenție.

Uneori, ceea ce părinților li se pare o problemă este perfect normal. Alteori, semnele cu adevărat importante sunt cele pe care nimeni nu le-a observat.

Dacă ar fi să le oferiți părinților un plan simplu de prevenție, care ar fi cele mai importante recomandări?

Ce ar trebui să urmărească în fiecare etapă de creștere și care sunt trei lucruri pe care le pot face chiar de astăzi pentru sănătatea copilului?

În primul rând, le-am recomanda părinților să privească sănătatea orală drept parte integrantă a sănătății generale.

Nu este suficient să ne asigurăm că dinții nu au carii sau că vor fi frumos aliniați la finalul unui tratament ortodontic. Este important să înțelegem și cum se dezvoltă structurile care susțin funcțiile esențiale ale copilului.

Prima recomandare este să înceapă evaluarea și prevenția devreme.

Sănătatea orală și facială merită atenție încă de la naștere, în special atunci când există dificultăți de alimentație, respirație sau particularități anatomice relevante.

Prima vizită stomatologică de rutină este recomandată la apariția primului dinte. Consultul ar trebui efectuat cel târziu până la împlinirea vârstei de un an.

În jurul vârstei de 3 ani, medicul poate verifica dezvoltarea dento-facială și funcțiile orale ale copilului. Astfel, pot fi identificate probleme care altfel ar trece neobservate.

A doua recomandare vizează monitorizarea funcțiilor orale ale copilului, nu doar a aspectului dinților.

Părinții trebuie să observe cum respiră și cum doarme copilul, inclusiv dacă sforăie. De asemenea, este important să urmărească modul în care mestecă și dacă poate menține confortabil buzele închise în repaus. Dificultățile persistente de alimentație sau deglutiție necesită, la rândul lor, atenție.

Aceste observații nu înlocuiesc un diagnostic medical. Totuși, ele îi pot ajuta pe părinți să identifice situațiile în care este necesar un consult de specialitate.

A treia recomandare se referă la formarea unor obiceiuri sănătoase și solicitarea ajutorului medical atunci când apar dificultăți persistente.

Prevenția începe cu o igienă orală corectă și o alimentație echilibrată. De asemenea, copilul trebuie să descopere treptat alimente cu texturi diferite, adaptate vârstei.

Alte măsuri importante sunt renunțarea la obiceiurile de supt nenutritiv și evaluarea eventualelor probleme respiratorii.

Specialiștii subliniază însă că fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare. Particularitățile anatomice și funcționale diferă de la un copil la altul.

Din acest motiv, nu există un aparat, o tehnică sau o specialitate medicală care să ofere soluții pentru toate situațiile.

O abordare responsabilă presupune stabilirea unui diagnostic corect și evaluarea dezvoltării generale a copilului. Atunci când este necesar, colaborarea dintre specialiști permite identificarea celor mai potrivite măsuri.

Nu toți copiii au nevoie de tratament ortodontic timpuriu. Cu toate acestea, evaluarea dezvoltării dento-faciale trebuie realizată la momentul potrivit.

Specialiștii recomandă ca monitorizarea dezvoltării cranio-faciale și a funcțiilor orale să înceapă înainte de apariția unor anomalii evidente. Identificarea timpurie a eventualelor probleme permite stabilirea necesității unei intervenții medicale.

În centrul acestei abordări nu trebuie să se afle exclusiv dinții sau maxilarele. Prioritatea o reprezintă sănătatea copilului și dezvoltarea sa armonioasă.