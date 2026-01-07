Renault va lansa pe 26 ianuarie 2026, pe piața din India, un nou model Duster, care va beneficia de un design modificat și, posibil, de o versiune hibridă în anii următori.

Primele imagini și informații publicate de producător indică faptul că SUV-ul va avea o identitate vizuală distinctă față de versiunea globală, fiind adaptat cerințelor și preferințelor clienților indieni.

Duster este considerat unul dintre cele mai de succes modele din portofoliul grupului Renault, iar compania pregătește acum o nouă etapă pentru acest SUV. Potrivit informațiilor Carscoops, noul model destinat Indiei va include modificări de stil specifice pieței locale, diferențiindu-se clar de varianta vândută la nivel global.

Reprezentanții Renault au transmis că Duster nu este doar un nume comercial, ci un simbol al succesului mărcii în India și la nivel internațional, subliniind că acest model a contribuit la definirea segmentului SUV și a atras milioane de clienți de-a lungul anilor.

„Mai mult decât un nume, Duster este un simbol al poveștii de succes a Renault în India și în întreaga lume. Un nume care a definit segmentul SUV-urilor și a inspirat milioane de oameni. Noul Renault Duster va fi dezvăluit pe 26 ianuarie 2026”, a transmis compania franceză.

Pe piața indiană, până în prezent, a fost comercializată doar prima generație Duster, disponibilă între 2012 și 2022. Noua versiune, confirmată oficial în martie 2024, va fi bazată pe cea de-a treia generație a SUV-ului.

În paralel, Renault pregătește și lansarea unui model înrudit, Nissan Tekton, care va împărți aceeași platformă.

Un clip video de prezentare publicat de Renault oferă primele indicii legate de designul noului Duster. Cea mai importantă schimbare este vizibilă în partea frontală, unde luminile de zi în formă de „Y” au fost înlocuite cu benzi LED subțiri.

Spatele mașinii este, de asemenea, diferit, fiind prevăzut cu o bară luminoasă LED care se întinde pe toată lățimea hayonului și conectează stopurile, integrând logo-ul Renault. Profilul lateral nu a fost încă dezvăluit, însă se anticipează un aspect robust, specific segmentului SUV.

La interior, se așteaptă ca planșa de bord să urmeze liniile de design ale celorlalte versiuni Duster, deși materialele și finisajele vor fi adaptate pieței indiene.

Versiunile superioare ar putea include un ecran tactil de 10,1 inci pentru infotainment, un instrumentar digital de 7 inci, încărcare wireless pentru telefon și un plafon panoramic, dotări apreciate de clienții din India.

Din punct de vedere tehnic, noul Duster va fi lansat inițial cu un motor pe benzină, urmând ca o versiune hibridă cu auto-încărcare să fie introdusă, cel mai probabil, în 2027. SUV-ul va fi produs local, la uzina Renault din Chennai, iar prețurile estimate vor fi cuprinse între 11.100 și 22.300 de dolari.

Pe o piață extrem de competitivă, noul Duster va concura cu modele consacrate precum Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun, MG Astor sau viitorul Tata Sierra.