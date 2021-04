Noul ministru al Sănătății anunță împrumuturi de peste 3 miliarde de euro!

Conform celor spuse de către Ioana Mihăilă, suma alocată sănătății este de 3,4 miliarde de euro, dintre care 400 de milioane sunt proiecte care o să fie implementate de Ministerul Digitalizării.

„Pe planul național de redresare și reziliență, în săptămâna care a trecut colegii de la Ministerul Investițiilor și proiectelor europene au depus varianta intermediară la Comisia Europeană. Mâine o să avem o discuție tehnică. Suma alocată sănătății este de 3,4 miliarde de euro, dintre care 400 de milioane sunt proiecte care o să fie implementate de Ministerul Digitalizării, fiind proiecte care au legătură cu domeniul Sănătății”, a declarat Ioana Mihăilă în conferința de presă.

Urmează să fie un semnat un acord suplimentar

Totodată, aceasta a punctat că urmează să fie semnat un acord suplimentar, pentru construirea a două centre de arși.

„În privința celor în desfășurare la Banca Mondială cred că în următoarele săptămâni urmează să semnăm un acord suplimentar de 150 de milioane, care o să fie utilizați preponderent pentru construirea a două centre de arși: de la Târgu Mureș și București. De asemenea, a fost semnat și o să tragem bani din acordul de 500 de milioane de euro pentru indicatorii care sunt deja îndepliniți”, a completat noul ministru al Sănătății.

Numirea Ioanei Mihăilă în funcţia de ministru al Sănătăţii

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind numirea Ioanei Mihăilă în funcţia de ministru al Sănătăţii. Ioana Mihăilă a fost propusă de USR PLUS pentru această funcţie.

În cursul zilei de miercuri, premierul Florin Cîțu a declarat, la Palatul Victoria, că a transmis președintelui României propunerea ca Ioana Mihăilă să fie numită noul ministru al Sănătății.

„Astăzi am primit de la colegii din USR PLUS nominalizarea pentru Ministerul Sănătăţii, imediat am trimis-o către preşedintele României, în persoana doamnei Ioana Mihăilă. Cred că în cursul zilei de astăzi va depune jurământul şi vom avea un ministru al Sănătăţii care să se ocupe, să preia acest portofoliu”, a anunţat Florin Cîţu.

