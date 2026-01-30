Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că măsura prin care nu se plătește prima zi de concediu medical există și în alte țări europene și că, în multe dintre ele, este chiar mai dură decât în România. El a explicat că, de exemplu, în Spania nu se plătesc primele trei zile de concediu medical, iar restul sunt plătite doar în proporție de 80%. În Belgia, în funcție de tipul de asigurare, una, două sau chiar trei zile nu sunt plătite, iar în Portugalia primele două zile nu se plătesc deloc. Din acest motiv, ministrul a spus că este vorba despre o practică obișnuită la nivel european.

Alexandru Rogobete a explicat că această măsură a fost luată pentru că s-a pierdut controlul asupra concediilor medicale, mai ales asupra celor fictive. El a precizat că măsurile adoptate la începutul anului, controalele făcute și presiunea publică pusă pe acest subiect au dus la o scădere semnificativă a numărului de concedii medicale. După primele șase luni, s-a observat o economie de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună în sistemul de sănătate, bani economisiți în special din reducerea concediilor medicale false.

Ministrul a mai zis că nu consideră această măsură una perfectă. El a recunoscut că pot apărea nedreptăți și că persoanele care chiar au nevoie de concediu medical, fără a inventa boli, pot fi afectate. Din acest motiv, a avut întâlniri cu asociațiile de pacienți și încearcă să găsească soluții pentru a reduce efectele negative asupra cât mai multor pacienți. Totodată, el a subliniat că măsura este una temporară.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat șantierul primului și singurului centru pentru copii cu arsuri grave din România și a spus că lucrările avansează rapid. El a explicat că, față de anul trecut, când clădirea era abia la început, acum s-a ajuns la etajul doi, iar etajul trei urmează să fie finalizat în curând. Ministrul a precizat că ritmul de lucru a fost accelerat, constructorul lucrând în mai multe schimburi, inclusiv noaptea, iar din această primăvară și în weekend.

Alexandru Rogobete a anunțat că structura de rezistență a clădirii, cu patru etaje și un etaj tehnic, ar urma să fie finalizată în luna mai a acestui an. Potrivit planului, întreaga clădire ar trebui să fie gata până la sfârșitul anului, iar centrul să devină funcțional în anul 2027.

Ministrul a mai spus că noul centru din București va avea opt paturi pentru pacienți cu arsuri grave, 16 paturi pentru pacienți cu arsuri care nu au nevoie de terapie intensivă și peste 30 de paturi de terapie intensivă. De asemenea, secția ATI din clădirea veche a spitalului va fi mutată în noua clădire, iar secția de neonatologie va fi extinsă, capacitatea urmând să fie dublată prin adăugarea a 16 posturi noi.

Alexandru Rogobete a explicat că personalul medical care lucrează deja cu pacienți cu arsuri grave a beneficiat de programe de formare și schimb de experiență în spitale din Franța, printr-un proiect al Băncii Mondiale. El a mai anunțat că Ministerul Sănătății a aprobat recent un nou program de pregătire pentru medici, asistente și personal auxiliar care tratează pacienți cu arsuri grave, realizat în parteneriat cu spitalele din țară. Ministrul a precizat că, dacă va fi nevoie de personal suplimentar pentru noua clădire, vor fi făcute angajări, menționând că în domeniul sănătății se pot organiza concursuri pentru ocuparea posturilor și în acest an.

Ministrul a mai spus că acesta este al treilea centru pentru arși grav construit, dar primul dedicat exclusiv copiilor. El a adăugat că centrul de la Timișoara este deja finalizat, se montează echipamentele și se fac ultimele teste, urmând să fie deschis cel mai probabil în lunile aprilie sau mai. De asemenea, centrul de la Târgu Mureș se află într-un stadiu de construcție de peste 95% și ar urma să fie pus în funcțiune în vara acestui an.