Preşedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind numirea Ioanei Mihăilă în funcţia de ministru al Sănătăţii. Ioana Mihăilă a fost propusă de USR PLUS pentru această funcţie.

În cursul zilei de miercuri, premierul Florin Cîțu a declarat, la Palatul Victoria, că a transmis președintelui României propunerea ca Ioana Mihăilă să fie numită noul ministru al Sănătății.

“Astăzi am primit de la colegii din USR PLUS nominalizarea pentru Ministerul Sănătăţii, imediat am trimis-o către preşedintele României, în persoana doamnei Ioana Mihăilă. Cred că în cursul zilei de astăzi va depune jurământul şi vom avea un ministru al Sănătăţii care să se ocupe, să preia acest portofoliu”, a anunţat Florin Cîţu.