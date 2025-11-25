În comunicatul Ministerului Afacerilor Externe se arată că Oana Ţoiu a insistat asupra menținerii unei colaborări transparente și constructive cu Ungaria, în baza Parteneriatului Strategic. Scopul este dezvoltarea unor proiecte bilaterale care să producă beneficii directe pentru cetățenii celor două țări.

”Acest lucru include şi un dialog franc în ceea ce priveşte toate subiectele, inclusiv pe cele în care cele două părţi nu au poziţii similare”, arată comunicatul oficial.

Ambele părți au remarcat dinamica pozitivă a contactelor bilaterale.

”Discuţiile celor doi miniştri au acoperit teme legate de stadiul şi perspectivele cooperării bilaterale, precum şi subiecte de pe agenda europeană şi internaţională. Partea română a arătat aprecierea pentru sprijinul legat de dosarul Schengen”, transmite MAE.

Ministerul de Externe subliniază impactul aderării României la spațiul Schengen asupra relațiilor economice dintre cele două state.

”Apartenenţa României aduce astăzi beneficii concrete ambelor ţări, atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru cetăţeni. Dincolo de fluidizarea călătoriilor şi transportului, sunt generate creşteri de eficienţă cu impact pe cifra de afaceri. Volumul schimburilor bilaterale a crescut cu 13% după aderarea României la spaţiul Schengen”, se arată în document.

MAE menționează și tendința ascendentă a investițiilor reciproce, România exprimându-și dorința unui dialog eficient privind investițiile românești în Ungaria.

Un alt punct important al întrevederii a vizat domeniile sectoriale în care relațiile româno-ungare pot fi extinse.

”Cei doi oficiali au discutat despre intensificarea schimburilor comerciale bilaterale şi perspectivele de consolidare a cooperării în domenii sectoriale, precum infrastructura, transporturile, energia ş.a. A fost subliniat rolul important al persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în aprofundarea legăturilor dintre România şi Ungaria”, precizează MAE.

Cei doi miniștri au convenit ca următoarea comisie economică mixtă să fie organizată în prima parte a anului 2026, prima după sesiunea din 2021. Reluarea formatului este considerată esențială, având în vedere cele peste 1000 de firme românești active în Ungaria.

MAE arată că România coordonează Grupul „Prietenii Coeziunii”, iar în acest context au fost discutate și negocierile pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

Tema securității din regiune a ocupat, de asemenea, un loc important în discuții. ”Cei doi miniştri au discutat şi despre situaţia regională de securitate şi perspectiva negocierilor de pace care să ducă la încheierea agresiunii ruse împotriva Ucrainei”, transmite ministerul.

Oana Ţoiu a subliniat necesitatea unei abordări europene unitare și solidare și a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova, Ucrainei și statelor din Balcanii de Vest.