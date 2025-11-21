Vizita președintelui României, Nicușor Dan, în Statele Unite ale Americii este tot mai aproape. O confirmă chiar șefa diplomației de la București.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat vineri, 21 noiembrie, că președintele Nicușor Dan urmează să efectueze o vizită oficială în Statele Unite în prima parte a anului 2026.

Ea a precizat că detaliile finale vor fi comunicate la momentul potrivit de Administrația Prezidențială, subliniind că România și SUA au un parteneriat strategic solid, iar dialogul bilateral rămâne constant.

Potrivit ministrului, ambasadorul SUA la NATO, aflat recent într-o vizită în România, ar fi reiterat faptul că Washingtonul se bazează în continuare pe București ca aliat esențial în regiune.

Oana Țoiu a făcut referire și la declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump, care afirmase într-o conferință susținută alături de premierul ungar Viktor Orbán că relația Statelor Unite cu România este „foarte bună” și că apreciază poporul român, pe care l-ar considera „grozav”. Oficialul român a punctat că astfel de declarații confirmă stabilitatea și continuitatea relației bilaterale.

„Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite este planificată pentru prima parte a anului 2026 și o informație oficială o să vină de la Administrația Prezidențială când o să fie cazul. Noi avem un parteneriat strategic consolidat. Ambasadorul SUA la NATO care a venit de curând în România a reiterat faptul că SUA se bazează pe România. Aveți de curând chiar declaratiile președintelui Donald Trump care a spus care este aprecierea lui față de români”, potrivit Oanei Țoiu.

„Relaţia cu România este foarte bună. Mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav” , a declarat preşedintele SUA, Donald Trump, în urmă cu câteva zile, în cadrul unei conferinţe cu premierul Ungariei, Viktor Orbán.

Ulterior acestor afirmații, președintele Nicușor Dan i-a transmis lui Donald Trump un mesaj public de mulțumire.

Șeful statului ar fi spus că apreciază cuvintele președintelui american și reafirmarea legăturii puternice dintre cele două țări, exprimându-și nerăbdarea de a-i mulțumi personal cu ocazia viitoarei întâlniri.

El a mai subliniat, în conferința de presă susținută în aceeași zi, că are încredere că un dialog constant și o cooperare strânsă vor contribui la consolidarea parteneriatului strategic româno-american, construit pe valori comune precum libertatea, democrația și securitatea colectivă.