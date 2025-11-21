Președintele României, Nicușor Dan, a avut astăzi la Palatul Cotroceni o întrevedere cu Raffaele Fitto, Vicepreședintele Executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, în cadrul căreia au fost abordate principalele provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană.

În discuție, liderul român a evidențiat importanța consolidării unității între statele membre, precum și necesitatea continuării reformelor și a asigurării unui buget european eficient, capabil să răspundă provocărilor viitoare. Nicușor Dan a subliniat rolul esențial al Politicii de Coeziune în promovarea convergenței și creșterii durabile în România, insistând asupra necesității unor soluții adaptate și eficiente pentru perioada următoare a Cadrelor Financiare Multianuale.

”Am avut astăzi la Palatul Cotroceni o discuție importantă cu Vicepreședintele Executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto. Am abordat cele mai importante provocări cu care se confruntă Europa, în special necesitatea urgentă de a proteja stabilitatea și de a stimula prosperitatea în toată Uniunea Europeană. Ne-am concentrat pe teme-cheie, precum consolidarea unității între statele membre, reformele în derulare și viitorul buget al UE. În cadrul întâlnirii, am evidențiat rolul esențial al Politicii de Coeziune în cadrul mai larg al politicilor UE. Am subliniat faptul că programele de coeziune ale UE au sprijinit în mod constant convergența și creșterea durabilă a României. În acest sens, am susținut necesitatea unor soluții eficiente pentru Politica de Coeziune, inclusiv în contextul viitorului Cadru Financiar Multianual”, a notat Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Președintele a accentuat că progresul în materie de convergență reprezintă un obiectiv strategic, vital pentru competitivitatea Uniunii Europene și pentru asigurarea unui acces echitabil al companiilor la instrumentele europene de sprijin.

De asemenea, a menționat că echilibrul între criteriile geografice și cele de performanță este esențial pentru a evita disparitățile regionale și pentru a stimula o creștere incluzivă.

”De asemenea, am reafirmat că avansarea convergenței rămâne un obiectiv important pentru noi și constituie o bază pentru consolidarea competitivității Uniunii Europene și am subliniat importanța asigurării accesului extins și echitabil pentru companii la instrumentele de competitivitate ale UE. Obținerea unui echilibru corect între criteriile de performanță și cele geografice este esențială pentru a stimula o creștere incluzivă și pentru a preveni amplificarea disparităților în cadrul Uniunii”, arată acesta.

În ceea ce privește bugetul Uniunii pentru perioada 2028–2034, Nicușor Dan a pledat pentru un cadru ambițios și flexibil, capabil să sprijine obiectivele pe termen lung și să răspundă noilor provocări economice și sociale.

În plus, președintele a subliniat importanța investițiilor în securitate, în special pentru regiunile de graniță estică, și a reiterat angajamentul României față de implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, disciplina fiscală și investițiile strategice.

Această întâlnire reflectă intenția României de a juca un rol activ în definirea direcțiilor de dezvoltare ale Uniunii Europene și de a asigura că politicile comunitare sprijină atât creșterea economică, cât și stabilitatea regională.