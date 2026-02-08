România va avea, în curând, un centru modern dedicat tratării marilor arși, la standarde europene. Ministrul Sănătății a anunțat că lucrările de construcție ale Centrului de Arși Grav de la Timișoara sunt finalizate, iar proiectul se află în prezent într-o etapă esențială pentru operaționalizare.

„Construcția noului Centru de Arși Grav de la Timișoara este finalizată. Astăzi suntem în etapa de achiziție a echipamentelor, instalare, testare a fluxurilor medicale, iar în scurt timp centrul va fi dat în folosință”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul recunoaște deschis faptul că un astfel de centru ar fi trebuit să existe de mult timp în România, însă subliniază importanța faptului că proiectul a fost dus până la capăt.

„Este primul centru de arși grav construit în România după Revoluție. Știu că mulți vor spune că a venit târziu. Și aveți dreptate. Acest centru trebuia să existe de mult timp”, a declarat Rogobete.

În mesajul său, ministrul arată că, timp de ani de zile, proiectul a rămas la nivel de promisiuni, fără un progres real.

„Ani la rând s-a vorbit despre el, s-au făcut promisiuni și prezentări, fără ca lucrurile să se miște cu adevărat. Noi am ales să nu ne oprim la vorbe – și l-am făcut!”, a subliniat acesta.

Alexandru Rogobete explică faptul că proiectul a fost demarat în 2023, într-o perioadă în care centrul exista doar pe hârtie. La acel moment, el ocupa funcția de secretar de stat și coordona proiectele derulate cu sprijinul Băncii Mondiale.

„Proiectul a început în 2023. Îmi amintesc foarte bine acel moment. Eram secretar de stat și coordonam proiectele Băncii Mondiale. Centrul exista atunci doar pe hârtie. Puțini au crezut că va deveni realitate. Unii nici astăzi nu cred pe deplin. Dar realitatea este aici”, a scris ministrul.

Astăzi, spune Rogobete, clădirea este ridicată, iar ultima etapă – cea de dotare și testare – este în desfășurare.

Noul Centru de Arși Grav de la Timișoara a fost proiectat ca o structură medicală integrată, în care fiecare secundă și fiecare circuit medical contează.

Potrivit ministrului, în interiorul clădirii vor funcționa coordonat mai multe componente-cheie ale actului medical:

UPU-SMURD, cu 58 de posturi pentru preluarea și stabilizarea rapidă a pacienților;

Centrul de Arși, dotat cu:

-6 paturi pentru mari arși,

-6 paturi pentru arși intermediari și post-critici,

-5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă;

-Secția ATI, cu 27 de paturi pentru pacienți critici;

-Bloc operator, cu 25 de săli de operație, capabile să susțină intervenții complexe în paralel;

-spații esențiale pentru funcționarea sigură a actului medical: sterilizare, farmacie, spații administrative și –logistice, spații tehnice și adăpost ALA;

-heliport, destinat transferului rapid al pacienților în situații de urgență majoră.

Pe lângă clădirea propriu-zisă, investiția include realizarea unei pasarele de legătură cu clădirile existente ale spitalului, precum și reorganizarea completă a circuitelor medicale.

Scopul este ca pacienții, personalul medical și echipamentele să nu se mai intersecteze haotic, ci să urmeze trasee clare, controlate și sigure, reducând riscurile și crescând eficiența intervențiilor.

Ministrul Sănătății subliniază că toate aceste dotări nu trebuie privite ca simple date tehnice, ci ca o schimbare reală în capacitatea de intervenție a sistemului medical românesc.

„Toate aceste detalii nu sunt cifre seci. Ele înseamnă capacitate reală de intervenție, siguranță pentru pacienți și condiții corecte de lucru pentru medici”, a transmis Alexandru Rogobete.

În mesajul său, ministrul afirmă că proiectul are o semnificație personală și profesională profundă, dincolo de bifarea unei investiții.

„Pentru mine, acest proiect nu înseamnă doar o investiție sau un obiectiv bifat. Înseamnă o lecție simplă: schimbarea reală nu se face prin promisiuni, ci prin muncă dusă până la capăt, chiar și atunci când nu e comod și când nimeni nu aplaudă la început”, a scris acesta.

Alexandru Rogobete a mai adăugat că, în ciuda presiunii și a îndoielilor întâmpinate pe parcurs, responsabilitatea majoră rămâne una singură: faptul că acest centru „va salva vieți”.