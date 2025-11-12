Ionuț Moșteanu a declarat că strategia este construită în jurul cetățeanului și al nevoii de securitate, dar urmărește în același timp modernizarea statului. El a subliniat că România are nevoie de instituții puternice, capabile să coopereze eficient și să ia decizii bazate pe date reale.

„Preşedintele Nicuşor Dan a pus în dezbatere publică noua Strategie Naţională de Apărare. Este o strategie centrată pe cetăţean, pe nevoia de siguranţă, dar şi pe modernizarea statului român. Conceptul central este cel de independenţă solidară – independenţă în deciziile care privesc interesele României, solidaritate cu aliaţii şi partenerii noştri din NATO şi Uniunea Europeană”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, ministrul Apărării.

Ministrul a explicat că administrația publică trebuie să țină pasul cu evoluțiile societății, iar documentul identifică și noi oportunități, precum dezvoltarea industriei de apărare, valorificarea diplomației economice și implicarea diasporei în modernizarea statului.

„Administraţia trebuie să ţină pasul cu societatea – cu energia, educaţia şi maturitatea pe care oamenii le-au câştigat. Strategia Naţională de Apărare identifică şi mai multe oportunităţi: dezvoltarea industriei de apărare, valorificarea diplomaţiei economice, implicarea românilor din diaspora în modernizarea statului”, a mai declarat ministrul.

Strategia va rămâne în consultare publică până la finalul lunii noiembrie, urmând să fie discutată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării pe 24 noiembrie și prezentată în Parlament două zile mai târziu.

„România are nevoie de o strategie clară, realistă şi curajoasă. O strategie care vorbeşte despre siguranţă, dar şi despre încrederea în propriile forţe”, a mai scris ministrul Apărării.

În textul care precede documentul, președintele Nicușor Dan a arătat că persistența corupției slăbește statul, afectează coeziunea socială și reduce capacitatea de apărare a României.

El a spus că cetățenii nu pot fi solidari cu o țară afectată de corupție, dar vor apăra o Românie care le protejează cu bună credință libertățile și interesele.

„Cetăţenii noştri ar putea ezita să apere o Românie coruptă, dar vor fi pe deplin solidari cu o ţară care le apără cu bună credinţă libertăţile şi interesele”, argumenterază el.

Președintele a explicat că documentul introduce conceptul de „independență solidară”, care presupune independență în deciziile ce privesc interesele României, dar și solidaritate cu partenerii din NATO și Uniunea Europeană.

Strategia subliniază că România se află „în pragul maturității naționale și statale depline”, pregătită să-și gestioneze vulnerabilitățile și să valorifice avantajele naturale și istorice.

Totodată, Administrația Prezidențială a arătat că vocea României nu reflectă încă pe deplin potențialul real al țării, iar adaptarea instituțiilor la realitățile moderne este o condiție esențială pentru consolidarea rolului său regional.