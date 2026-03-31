ANAF a transmis marți, 31 martie, că platforma digitală „eLicitaţiiANAF”, destinată publicităţii şi vânzării online a bunurilor valorificate prin licitaţie, a înregistrat un interes masiv imediat după lansare.

Potrivit datelor anunţate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, sistemul a cumulat nu mai puţin de 14 milioane de accesări în primele 24 de ore, semn că digitalizarea proceselor fiscale şi de valorificare a bunurilor atrage un număr ridicat de utilizatori interesaţi de acest tip de servicii.

Autorităţile au transmis că platforma, dezvoltată de Ministerul Finanţelor împreună cu ANAF, oferă un cadru modern, transparent şi uşor de utilizat pentru consultarea bunurilor scoase la vânzare şi pentru participarea la licitaţiile organizate de instituţie.

Proiectul face parte din procesul amplu de digitalizare a administraţiei fiscale şi a fost realizat cu finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Platforma este structurată în două secţiuni principale. Prima, „Publicitate bunuri”, permite afişarea acestora pentru o perioadă de 30 de zile, timp în care persoanele interesate pot analiza ofertele şi pot solicita vizionarea bunurilor în prezenţa funcţionarilor ANAF.

Sunt incluse atât bunuri mobile, cât şi imobile.

A doua secţiune, „Licitaţii în derulare”, oferă acces la licitaţiile online, care se desfăşoară pe perioade de 5, 7 sau 10 zile.

Participarea este condiţionată de deţinerea unui cont în Spaţiul Privat Virtual, iar ofertele sunt actualizate în timp real, participanţii fiind notificaţi automat despre evoluţia licitaţiei.

Înscrierea presupune plata sau garantarea unei taxe de participare reprezentând 10% din preţul de pornire. Pentru cei care nu câştigă licitaţia, sumele sunt returnate în cel mult cinci zile.

Platforma pune la dispoziţie mai multe metode de plată, inclusiv online cu cardul, transfer bancar sau mandat poştal. Mai precis:

Plată online prin card bancar – suma se blochează în contul ofertantului pentru taxa de participare sau se virează integral pentru preţul de adjudecare.

Decontare bancară – inclusiv prin internet banking, home banking, mobile banking sau alte metode la distanţă; plata este considerată efectuată în momentul debitării contului plătitorului.

Mandat poştal – data poştei este considerată momentul plăţii; mandatele trimise electronic sunt validate prin sistemul Trezoreriei.

La momentul raportării, în sistem erau active licitaţii pentru o gamă variată de bunuri, de la imobile şi terenuri până la aparatură, bijuterii, articole de îmbrăcăminte şi produse de uz casnic, ceea ce indică diversitatea ofertelor disponibile pentru public.

Despre această nouă platformă a ANAF a oferit mai multe detalii, cu o zi în urmă, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Demnitarul a explicat că lansarea eLicitaţiiANAF reprezintă trecerea Fiscului la un sistem digital, deschis și accesibil tuturor.