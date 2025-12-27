Din 2026, folosirea telefonului mobil în timp ce conduci nu mai este considerată o simplă neatenție în Brazilia. Legea tratează acest comportament ca pe o abatere extrem de gravă, echivalentă cu șofatul sub influența alcoolului.

Scopul este reducerea accidentelor grave provocate de distragerea atenției, o problemă identificată constant în statisticile oficiale din ultimii ani.

Autoritățile braziliene pornesc de la ideea că orice interacțiune cu telefonul, fie că este vorba despre citirea unui mesaj, trimiterea unui răspuns rapid pe WhatsApp sau verificarea rețelelor sociale, creează un risc major pentru siguranța rutieră. Legea vizează toate aceste situații, fără excepții, potrivit presei locale.

Noua abordare se bazează pe studii de siguranță rutieră care arată că folosirea telefonului produce simultan trei tipuri de distragere. Este vorba despre distragerea vizuală, atunci când șoferul își ia ochii de la drum, distragerea manuală, când mâinile nu mai sunt pe volan, și distragerea cognitivă, atunci când atenția este mutată de la trafic la conversație sau ecran.

În doar câteva secunde de neatenție, un vehicul poate parcurge zeci de metri fără control real. La viteze mari, această întârziere de reacție poate duce la coliziuni cu alte mașini, pietoni sau bicicliști.

Din acest motiv, legea din 2026 pune distragerea cauzată de telefon pe același nivel de pericol cu alcoolul.

Codul Rutier brazilian clasifica deja folosirea telefonului la volan drept o abatere foarte gravă, sancționată cu amendă de aproximativ 293 de reali și șapte puncte pe permis. Noua lege nu schimbă neapărat cuantumul sancțiunii, dar înăsprește interpretarea și aplicarea acesteia.

Ținutul telefonului în mână, tastarea mesajelor, derularea ecranului sau folosirea dispozitivului sprijinit între umăr și ureche intră toate în aceeași categorie. Autoritățile subliniază că nu contează motivul invocat de șofer în timpul controlului, orice distragere este sancționată.

Un aspect clarificat explicit de legea din 2026 este folosirea telefonului atunci când mașina este oprită temporar în trafic. În Brazilia, noțiunea de conducere include și momentele în care vehiculul staționează la semafor, în coloană sau la bariere.

Astfel, trimiterea unui mesaj la roșu sau verificarea telefonului într-un ambuteiaj rămân contravenții. Argumentul autorităților este că șoferul trebuie să fie atent la mediul din jur pentru a reporni în siguranță și pentru a observa pietoni, motocicliști sau schimbări rapide în trafic.

Dincolo de sancțiuni, autoritățile braziliene transmit că noua lege are și un rol educativ. Specialiștii recomandă șoferilor să își activeze modul silențios sau blocarea notificărilor înainte de a porni la drum și să își planifice traseul din timp.

Mesajul central al legii este simplu și direct: Nu există niciun mesaj suficient de urgent care să justifice riscul de a provoca un accident mortal în cele câteva secunde de neatenție.