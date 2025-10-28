Proiectul de lege stabilit la Senat introduce obligații clare pentru vânzătorii auto, inclusiv pentru dealerii și importatorii care oferă garanție. Aceștia vor trebui să remedieze gratuit problemele tehnice considerate esențiale pentru siguranța circulației și buna funcționare a vehiculului.

În prezent, anumite defecțiuni pot fi excluse de la garanție, cum ar fi spargerea radiatorului, problemele sistemului de climatizare sau pierderile de fluide. Prin noua lege, aceste excluderi nu vor mai fi permise dacă vehiculul este oferit cu garanție.

Conform propunerii legislative, sunt considerate defecte esențiale următoarele elemente ale vehiculului:

sistemul de frânare, inclusiv pierderi de lichid de frână, defectarea pompei de frână, etrierilor sau conductelor;

sistemul de direcție și elementele aferente (coloană, casetă, bielete, servodirecţie);

sistemul de direcție și elementele aferente (coloană, casetă, bielete, servodirecţie); sistemele de retenție și protecție a pasagerilor (airbaguri, centuri de siguranță, pretensionatoare);

șasiul, lonjeroanele și elementele portante structurale ale carosenei;

circuitul de răcire al motorului, inclusiv pierderile de lichid de răcire, radiator, conducte şi pompă de apă;

instalația de climatizare în ceea ce privește etanșeitatea circuitului şi pierderea agentului frigorific (freon);

orice altă defecțiune care, potrivit expertizei tehnice autorizate, compromite siguranța circulației sau poate conduce la avarierea gravă a motorului la afectarea sănătății pasagerilor.

Proiectul subliniază, de asemenea, că orice alt defect care, în urma unei expertize tehnice autorizate, pune în pericol siguranța circulației sau poate deteriora motorul ori afecta sănătatea pasagerilor, trebuie acoperit de garanție.

„Orice clauză contractuală prin care se încearcă excluderea acestor defecte din garanție este nulă de drept”, prevede noua lege.

Noua reglementare nu se limitează la mașinile noi, ci extinde aceleași responsabilități și asupra vehiculelor la mâna a doua, scrie Promotor. Aceasta înseamnă că vânzătorul trebuie să suporte reparațiile defectelor periculoase chiar dacă automobilul a fost anterior utilizat.

„Vehiculul este considerat neconform cu contractul atunci când nu corespunde cerințelor de calitate, siguranță, funcționalitate și performanță pe care consumatorul le poate justifica în mod rezonabil, ținând cont de natura bunului și de declarațiile publice făcute de vânzător, producător sau reprezentantul acestuia”, prevede proiectul de lege.

Practic, indiferent dacă mașina este nouă sau SH, defectele critice trebuie remediate pe cheltuiala vânzătorului. Aceasta asigură că proprietarii pot solicita reparații fără costuri suplimentare atunci când apar probleme majore de siguranță sau funcționare.

„În conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2019/771 privind contractele de vânzare de bunuri, prezumţia legală este că orice lipsă de conformitate care apare în termen de 12 luni de la livrare exista la momentul predării vehiculului, dacă nu se dovedeşte contrariul printr-o expertiză tehnică”, mai propune inițiatorul legii.

Proiectul de lege prevede și sancțiuni pentru cei care refuză să suporte costurile reparațiilor. Conform textului legislativ, amenzile pot varia între 50.000 și 200.000 de lei.

În caz de recidivă, autoritățile pot decide chiar suspendarea activității comerciale a dealerului sau a importatorului care nu respectă obligațiile prevăzute de garanție. Această măsură are rolul de a întări responsabilitatea vânzătorilor și de a proteja consumatorii în fața defectelor grave.

Pentru ca legea să intre efectiv în vigoare, este necesară adoptarea ei de către ambele camere ale Parlamentului și promulgarea de către Președintele României. De asemenea, prevederile vor produce efecte doar după publicarea în Monitorul Oficial.