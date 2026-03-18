Ordonanța completează Legea nr. 95/2006 și modifică Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului. În privința examenului de rezidențiat, ordonanța stabilește că, începând cu sesiunea din semestrul II al anului 2026, proba scrisă pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist se va desfășura cu subiecte unice pe țară pentru fiecare specialitate.

Furnizarea serviciilor medicale prin telemedicină va fi diferențiată, în funcție de specialitatea medicală și tipul serviciului, respectând limitele actului medical și cerințele de siguranță a pacientului. Normele de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului, stabilesc tipurile de servicii permise pentru fiecare specialitate, condițiile și limitele de furnizare, precum și situațiile în care consultația față în față este obligatorie.

„Din categoria serviciilor de telemedicină pot face parte şi serviciile de telerecuperare furnizate de medicii specialişti în medicină fizică şi de reabilitare, respectiv medicină fizică şi balneologie, precum şi de fizioterapeuţi, în limitele competenţelor profesionale stabilite prin lege”, prevede textul introdus.

Amendamentele adoptate de senatori extind serviciile de telemedicină pentru a include telerecuperarea, pe lângă teleconsultație, teleexpertiză, teleasistență, teleradiologie, telepatologie și telemonitorizare. Telerecuperarea se referă la furnizarea la distanță a serviciilor de medicină fizică și de reabilitare și a serviciilor conexe actului medical, folosind mijloace digitale pentru consult, evaluare funcțională, intervenție terapeutică, educarea pacientului și monitorizare.

„Telerecuperarea reprezintă furnizarea la distanţă a serviciilor de medicină fizică şi de reabilitare şi a serviciilor conexe actului medical, utilizând mijloace digitale pentru realizarea consultului, evaluarea funcţională, intervenţia terapeutică de specialitate, educarea pacientului şi monitorizarea acestuia”, prevede amendamentul.

Serviciile conexe actului medical din cadrul telerecuperării trebuie să respecte prescripțiile și recomandările medicului curant, nevoile medico-psiho-sociale ale pacienților și prevederile legale aplicabile profesioniștilor din domeniul sănătății.

„În cadrul telerecuperării, serviciile conexe actului medical se furnizează în strictă concordanţă cu prescripţia şi recomandările cu caracter medical ale medicului curant, cu nevoile medico-psiho-sociale ale beneficiarilor şi cu respectarea prevederilor legale aplicabile profesioniştilor din domeniul sănătăţii”, prevede textul introdus.

Senatul a fost primul for legislativ sesizat, Camera Deputaților urmând să fie decizională în privința acestei ordonanțe.