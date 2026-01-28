Potrivit explicațiilor oferite de președintele ANRE, în comparatorul de prețuri sunt active oferte de aproximativ 0,30 lei pe kilowatt-oră, sub prețul plafonat de 0,31 lei. El a atras atenția asupra furnizorilor care afișează tarife ridicate, de până la 0,42 lei/kWh, apreciind că astfel de oferte indică lipsa intenției reale de a continua activitatea de furnizare. Șeful ANRE a transmis că furnizorii care vin cu astfel de tarife pot solicita suspendarea licenței, întrucât aceste oferte sunt considerate neserioase.

Datele prezentate de Dumitru Chisăliță, în baza unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă și publicate pe site-ul ANRE, arată că există aproximativ 15 oferte noi de furnizare a gazelor naturale pentru data de 1 aprilie 2026.

„În comparatorul de prețuri al ANRE sunt, în momentul de față, oferte active pentru furnizarea gazelor naturale după data de 1 aprilie, de 0,30 lei, deci sub prețul plafon care a fost stabilit de ordonanța de urgență. Așadar, există cel puțin o ofertă sub prețul plafonat”, a declarat George Niculescu, conform Digi24.

Dacă până vineri, 23 ianuarie, prețurile practicate erau în jurul valorii de 0,31 lei/kWh cu TVA inclus, noile oferte se situează între 0,32 și 0,41 lei/kWh. Aceste valori reflectă scumpiri cuprinse între 4% și 32%.

„Un furnizor care vine cu o ofertă de 0,42 lei pe kilowatt-oră pentru gaze naturale, după ce prețul plafonat a fost stabilit la 0,31 și în piață sunt oferte de 0,30, este un furnizor care nu mai dorește să facă activitatea de furnizare. Acestor furnizori le transmit foarte clar că pot veni la instituție și să solicite suspendarea licenței, pentru că sunt oferte neserioase puse în piață”, a mai spus acesta.

George Niculescu a subliniat că piața gazelor naturale trebuie să funcționeze în favoarea consumatorilor și a amintit evoluțiile din sectorul energiei electrice. Acolo, furnizorii aveau inițial tarife grupate în jurul valorii de 1,5 lei/kWh, în timp ce în prezent există oferte active sub un leu pe kilowatt-oră. Președintele ANRE se așteaptă ca un proces similar să aibă loc și pe piața gazelor naturale.

„Am văzut ce s-a întâmplat la energia electrică: furnizorii erau grupați în jurul valorii de 1,5 lei, iar astăzi avem oferte active de sub un leu pe kilowatt-oră. Același lucru mă aștept să se întâmple și la gaze naturale”, a adăugat președintele ANRE.

În acest context, ANRE a introdus obligația ca toți furnizorii de gaze să își informeze clienții, până la data de 2 martie, cu privire la prețul prevăzut în contract, drepturile consumatorilor și procedura de schimbare a furnizorului. Măsura a fost justificată prin faptul că mulți clienți au semnat contracte în perioada plafonării și este posibil să nu mai cunoască prețul exact aplicat după expirarea schemei de sprijin.

„Dacă am semnat un contract acum doi ani, când prețul era plafonat, poate nici nu mai știm ce preț avem în contract. De aceea am instituit această obligație, pentru ca toți consumatorii să fie informați din timp cu ce urmează să se întâmple după 1 aprilie”, a subliniat Niculescu.

Președintele ANRE a reiterat că schimbarea furnizorului se face gratuit și i-a îndemnat pe consumatori să fie activi în căutarea unor oferte mai avantajoase. El a precizat că românii nu ar trebui să rămână timp de patru sau cinci ani în contracte cu prețuri mai mari decât cele reglementate. În anul 2025, aproximativ 650.000 de locuri de consum au fost mutate de la un furnizor de energie electrică la altul, cele mai multe schimbări având loc în lunile iulie și decembrie, când circa 100.000 de consumatori au ales oferte mai bune.

„Nu pot rămâne în contracte care au un preț mai mare decât cel reglementat timp de 4–5 ani. Se schimbă furnizorul fără niciun cost. În 2025, aproximativ 650.000 de locuri de consum au fost mutate de la un furnizor de energie electrică la altul, în special în lunile iulie și decembrie, când circa 100.000 de români au ales oferte mai avantajoase”, a explicat George Niculescu pentru sursa menționată.

În final, George Niculescu a transmis că autoritatea de reglementare nu permite funcționarea haotică a pieței și că ANRE va interveni cu sancțiuni drastice ori de câte ori va fi necesar, subliniind că piața energiei trebuie să fie una a consumatorilor, nu a unor practici speculative.