Începând cu 27 martie 2026, a intrat în vigoare o modificare legislativă importantă care schimbă modul de calcul al reducerii pentru plata amenzilor contravenționale. Noua regulă elimină practica veche prin care cetățenii achitau jumătate din minimul legal și introduce un principiu diferit: se plătește jumătate din amenda stabilită efectiv de polițist.

Reducerea de 50% se aplică strict în cazul sancțiunilor contravenționale prevăzute în următoarele acte normative:

Legea 61/1991 – încălcarea ordinii și liniștii publice

Legea 60/1991 – organizarea și desfășurarea adunărilor publice

Legea 333/2003 – paza obiectivelor și protecția bunurilor

Legea 295/2004 – regimul armelor și al munițiilor

Legea 126/1995 – regimul materiilor explozive și articolelor pirotehnice

Aceste domenii sunt considerate cu impact direct asupra siguranței comunității, motiv pentru care legiuitorul a introdus un regim distinct de plată.

Spre deosebire de amenzile rutiere, unde reducerea se calculează raportat la minimul legal, în noile prevederi baza de calcul este suma efectiv stabilită în procesul-verbal.

Dacă un polițist aplică o amendă de 1.200 lei pentru tulburarea liniștii publice, contravenientul poate plăti 600 lei în termenul legal de 15 zile.

Nu mai contează intervalul minim-maxim prevăzut de lege, ci strict valoarea individualizată de agentul constatator.

Reducerea este valabilă doar dacă plata este efectuată în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea procesului-verbal.

După acest termen:

se pierde dreptul la reducere

amenda devine exigibilă integral

se pot aplica proceduri de executare silită

Pentru ca sancțiunea să fie legal aplicată în acest mod, agentul constatator are obligația să menționeze explicit în procesul-verbal:

posibilitatea plății a jumătate din amendă

termenul de 15 zile pentru beneficierea reducerii

Lipsa acestei mențiuni poate afecta validitatea procedurii de reducere.

În același pachet legislativ sunt incluse și modificări care afectează domeniul rutier, în special în ceea ce privește suspendarea permisului de conducere.

Pentru anumite situații, reducerea perioadei de suspendare va fi condiționată de:

achitarea integrală a amenzilor contravenționale

prezentarea unui certificat de atestare fiscală emis de autoritățile locale

Acest document confirmă lipsa datoriilor către bugetul local.