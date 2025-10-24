Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 123/2012 privind energia electrică și gazele naturale introduce un nou articol dedicat securității cibernetice în domeniul energetic.

Conform documentului, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) va avea atribuția de a elabora și implementa reguli tehnice menite să asigure protejarea sistemelor informatice utilizate în rețelele de producere și distribuție a energiei electrice din surse regenerabile.

Textul prevede că DNSC, în calitate de autoritate competentă la nivel național pentru spațiul cibernetic civil, va emite prin ordin al directorului instituției regulamente care vor defini cerințele tehnice obligatorii pentru accesul la rețelele electrice.

Aceste reguli vor fi aplicabile inclusiv centralelor care produc energie în regim de cogenerare de înaltă eficiență, dar și instalațiilor cu o putere instalată de până la 1 MW, în măsura în care nu este afectată siguranța Sistemului Energetic Național (SEN).

„Reguli de securitate cibemetică pentru accesul la rețea pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și în cogenerare de înaltă eficiență Directoratul Național de Securitate Cibemetică, în virtutea calității sale de autoritate competentă la nivel național pentru spațiul cibemetic național civil, precum și pentru gestionarea riscurilor și a incidentelor de securitate cibemetică confom dispozițiilor Ordonanței de ugență a Guvemului nr. 104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibemetică, stabilește reguli tehnice de securitate cibemetică prin ordin al Directorului Directoratului Național de Securitate Cibemetică pentru accesul garantat la rețelele electrice și dispecerizarea prioritară a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență, cât și pentm accesul prioritar la rețelele electrice și dispecerizarea prioritară a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență în centrale cu puteri instalate mai mici sau egale cu 1 MW, în măsura în care nu este afectat rivelul de siguranță a SEN”, se precizează în document.

Potrivit expunerii de motive, autorii proiectului susțin că riscurile de securitate cibernetică în domeniul energetic pot afecta negativ confidențialitatea datelor și controlul operațional al instalațiilor de producție. Astfel, vulnerabilitățile informatice pot duce la pierderea controlului asupra echipamentelor sau la acces neautorizat la infrastructuri esențiale, cu impact direct asupra stabilității sistemului energetic național.

„Instalațiile de energie din surse regenerabile se confruntă cu un set larg de riscuri potențiale de securitate cibemetică legate de lanțul de aprovizionare, cum ar fi indisponibilitatea comunicațiilor (TIC), a produselor, serviciilor sau proceselor din lanțul de aprovizionare sau atacuri cibemetice inițiate de actori din lanțul de aprovizionare, inclusiv de către state rău intenționate”, se menționează în documentul justificativ.

Această temă este abordată și la nivelul Uniunii Europene, prin acte normative care promovează standarde ridicate de securitate digitală pentru sectorul energetic.

Inițiatorii fac trimitere la „The Net Zero Industry Act”, care include cerințe de precalificare pentru companiile implicate în producerea energiei regenerabile, referitoare la conduita comercială responsabilă, securitatea datelor și capacitatea de implementare completă a proiectelor.

„Acest aspect a fost dezbătut și la nivelul Uniunii Europene, rezultând atât recomandări ale acesteia adresate diferitelor persoane interesate, cât și, cel mai recent, The Net Zero lndustry Act care prevede că o anumită parte a licitațiilor pentm anumite tehnologii de energie din surse regenerabile trebuie să includă: i) criterii de precalificare privind conduita comercială responsabilă, securitatea cibemetică și securitatea datelor, precum și capacitatea de a livra proiectele integral și la timp; și ii) criterii de precalificare sau de atribuire pentru a evalua contribuția licitației la durabilitate și reziliență”, mai spun ei.

Inițiativa legislativă subliniază că adoptarea acestor norme ar asigura un nivel ridicat de protecție a datelor și a sistemelor informatice, aspect considerat esențial pentru securitatea aprovizionării cu energie. Prin stabilirea de reguli clare, autoritățile doresc să minimizeze riscurile legate de posibile atacuri informatice asupra instalațiilor de producere a energiei verzi.

În textul proiectului se precizează că DNSC va fi responsabil pentru definirea regulilor tehnice pe care prosumatorii și operatorii trebuie să le respecte pentru a putea accesa rețelele de distribuție. Aceste măsuri vor include gestionarea riscurilor informatice, protejarea lanțurilor de aprovizionare și stabilirea unor politici clare de identificare și remediere a vulnerabilităților.

Totodată, documentul subliniază importanța acestor prevederi pentru menținerea independenței energetice și rezilienței sistemului național.

„Minimizarea riscurilor legate de potențiala influență a unor actori ostili asupra sistemului energetic național al României contribuie la asigurarea independenței energetice a României și a rezilienței sistemului energetic național, drept pentru care prezentele reglementări, asigurând baza legală pentru introducerea viitoarelor reguli minimale de securitate cibernetică pentru sistemele și dispozitivele din domeniul energiei din surse regenerabile, intervin asupra cadrului normativ existent”, se menționează în proiect.

Proiectul prevede că noile cerințe vor avea ca scop principal protejarea stabilității și siguranței rețelei electrice. Acestea vor contribui la prevenirea accesului neautorizat la date și la sistemele de control de la distanță, care pot fi exploatate prin vulnerabilități ale echipamentelor inteligente utilizate în managementul energiei regenerabile.

Reglementările vor viza, de asemenea, protejarea dispozitivelor și sistemelor electronice utilizate pentru generarea, stocarea și tranzacționarea energiei electrice. Printre echipamentele vizate se numără senzorii, componentele de comunicații, precum și sistemele informatice de control automatizat.

Noile măsuri legislative urmăresc crearea unui cadru coerent de protecție cibernetică pentru întregul ecosistem energetic verde din România, asigurând totodată un nivel sporit de siguranță pentru prosumatori și pentru infrastructura energetică națională.