Guvernul României a decis majorarea impozitului pe dividende de la 10% la 16%, măsura urmând să fie aplicată începând cu 1 ianuarie 2026. Experții economici estimează că autoritățile ar putea extinde această majorare și la alte tipuri de venituri în viitorul apropiat, în contextul politicilor fiscale adoptate.

Pe lângă impozitele pe venit, autoritățile centrale oferă posibilitatea creșterii semnificative a taxelor locale, inclusiv pentru proprietăți și autovehicule. Aceasta înseamnă că primăriile pot stabili impozite cu până la 70% mai mari decât nivelul actual.

Pentru exemplificare, un apartament de trei camere din București, pentru care impozitul anual în 2025 a fost de 198 de lei, va genera anul viitor o obligație fiscală de 355 de lei, dacă primăria aplică majorarea maximă. Această măsură vizează creșterea veniturilor locale, dar va influența direct bugetele gospodăriilor.

Creșterea costurilor nu se limitează la impozite. Începând cu 1 noiembrie 2025, facturile la energia electrică pentru consumatorii casnici au înregistrat o ușoară creștere, potrivit autorităților. Mărirea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, inclusă în factura de energie, reprezintă principala cauză a ajustării tarifelor.

Chiar dacă majorarea procentuală nu este semnificativă, ea se înscrie într-un context de creșteri succesive cauzate de modificări legislative și de liberalizarea pieței de energie. Astfel, românii se vor confrunta cu cheltuieli mai mari atât la taxe și impozite, cât și la utilități, afectând bugetele personale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a comentat evoluția economiei României și impactul inflației asupra bugetelor românilor.

Nazare a explicat că, deși inflația este ridicată în prezent, aceasta va scădea până la 3% la finalul anului 2026. De asemenea, el a precizat că România nu va intra în recesiune în acest an, iar anul viitor se estimează chiar o creștere economică.