Argintul, aurul și platina au înregistrat evoluții spectaculoase pe piețele internaționale, vineri, metalele prețioase fiind susținute de așteptările legate de relaxarea politicii monetare în Statele Unite și de amplificarea riscurilor geopolitice. Investitorii s-au orientat tot mai mult către active considerate de refugiu, într-un context marcat de volatilitate și incertitudine.

Argintul a depășit pentru prima dată nivelul de 75 de dolari pe uncie, atingând un maxim istoric de 75,62 dolari, înainte de a se stabiliza în jurul valorii de 75,20 dolari pe uncie, în creștere cu aproximativ 4,5%.

De la începutul anului, metalul a acumulat un avans de peste 160%, evoluție pusă pe seama deficitelor de ofertă, a includerii argintului pe lista mineralelor critice în SUA și a intrărilor consistente de capital investițional, potrivit Reuters.

Aurul a continuat, la rândul său, seria recordurilor istorice, cotația spot urcând la peste 4.526 de dolari pe uncie, după ce anterior a atins un vârf de peste 4.533 de dolari.

Și contractele futures pe aur tranzacționate în SUA au avansat semnificativ, reflectând interesul ridicat al investitorilor pentru metalul galben. Evoluția aurului este susținută de așteptările privind reduceri ale dobânzilor de către Rezerva Federală în 2026, pe fondul unui dolar mai slab și al tensiunilor geopolitice în creștere.

Analiștii din piață apreciază că volatilitatea este amplificată de lichiditatea redusă specifică finalului de an, existând totuși riscul unor marcări de profit pe termen scurt. Cu toate acestea, trendul general rămâne unul solid, iar perspectivele pe termen mediu sunt considerate favorabile pentru metalele prețioase.

„Aşteptările privind relaxarea suplimentară a politicii monetare a Fed în 2026, un dolar mai slab şi intensificarea tensiunilor geopolitice alimentează volatilitatea pe pieţe cu lichiditate redusă. Există un anumit risc de marcări de profit înainte de finalul anului, însă trendul rămâne puternic”, spune Peter Grant, vicepreşedinte şi strateg senior pentru metale la Zaner Metals.

În cazul argintului, sunt văzute ca realizabile niveluri de 77 sau chiar 80 de dolari pe uncie până la finalul anului, în timp ce pentru aur următorul obiectiv important este zona de peste 4.680 de dolari, cu posibilitatea atingerii pragului de 5.000 de dolari în prima jumătate a anului viitor.

„Nivelurile de 77 şi chiar 80 de dolari pe uncie la argint sunt realizabile până la finalul anului. Pentru aur, următorul obiectiv este 4.686,81 dolari, iar pragul de 5.000 de dolari ar putea fi atins în prima jumătate a anului viitor”, mai afirmă Peter Grant.

Pe plan geopolitic, loviturile aeriene efectuate de Statele Unite împotriva militanților Statului Islamic în nord-vestul Nigeriei au contribuit la menținerea cererii pentru active de refugiu.

În același timp, aurul se îndreaptă spre cel mai puternic câștig anual din 1979, susținut de politica monetară mai relaxată, achizițiile băncilor centrale, intrările în fondurile tranzacționate la bursă și procesul de de-dolarizare.

Platina a consemnat una dintre cele mai spectaculoase evoluții, cu un avans de aproape 9%, până la peste 2.411 dolari pe uncie, după ce a atins un nou record istoric, iar paladiul a crescut cu aproape 10%. Toate metalele prețioase se îndreaptă spre câștiguri săptămânale consistente, platina marcând cea mai mare creștere săptămânală din istorie.