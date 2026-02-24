Primăvara anului 2026 aduce vești excelente pentru locuitorii Bucureștiului. Meteorologii Accuweather confirmă că Paștele 2026 va fi caracterizat de vreme caldă și mult soare, fără risc de ninsoare sau episoade de frig neașteptat.

Conform prognozelor actualizate, în weekendul 11-12 aprilie, valorile termice vor fi cu mult peste media perioadei. Se estimează maxime de 19-20°C și minime nocturne de 8-9°C, ideale pentru plimbări și activități în aer liber. Zilele de Paște, 12 și 13 aprilie, vor fi marcate de cer senin și soare din belșug, creând un cadru perfect pentru mesele în familie și tradițiile religioase.

Unele estimări meteo sugerau posibile episoade reci sau instabile, generând chiar glume despre „iarna care nu se mai termină”. Însă cele mai recente actualizări elimină riscul de vreme rece, meteorologii indicând o circulație atmosferică favorabilă încălzirii treptate. Aceasta înseamnă că Bucureștiul va avea parte de o primăvară stabilă și blândă, fără precipitații consistente.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru perioada 23 februarie – 23 martie 2026, iar datele arată o evoluție diferită a vremii pe regiuni. În timp ce sud-estul țării va resimți temperaturi mai scăzute în această săptămână, vestul României va avea parte de valori mai ridicate, iar restul teritoriului se va încadra în normalul climatologic al perioadei.

Săptămâna 23 februarie – 1 martie

Meteorologii ANM estimează că temperaturile vor fi sub media normală în regiunile sud-estice și ușor mai ridicate în vest. În ceea ce privește precipitațiile:

Nordul țării va avea cantități locale abundente, inclusiv ninsori și formarea unui strat nou de zăpadă.

Sudul va fi predominant uscat.

Restul regiunilor vor avea precipitații aproape de normalul perioadei.

Această combinație va face ca vremea să fie variabilă, cu diferențe semnificative între regiuni.

Săptămâna 2 – 8 martie

În prima săptămână a lunii martie, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, cu abateri termice mai accentuate în vest și nord-vest. Precipitațiile vor lipsi aproape în întreaga țară, oferind condiții favorabile activităților în aer liber și lucrărilor agricole timpurii.

Săptămâna 9 – 15 martie

Valorile termice în această perioadă vor fi aproape de normal, iar precipitațiile vor lipsi în vest, în timp ce restul țării va primi cantități de apă aproape de media lunii martie. Această săptămână va aduce o stabilitate relativă a vremii, fără fluctuații majore de temperatură sau ninsori.

Săptămâna 16 – 22 martie

În săptămâna a patra din interval, temperaturile vor fi ușor peste media normală, în special în zonele intracarpatice. Cantitățile de precipitații se vor menține aproape de normal, ceea ce indică o lună martie echilibrată din punct de vedere meteorologic.

La nivel european, prognozele meteo pentru primăvara 2026 arată temperaturi peste medie, dar și posibilitatea unor ninsori târzii și riscuri de îngheț. Fenomenele sunt influențate de slăbirea La Niña și de o încălzire bruscă în stratosferă, potrivit centrelor meteorologice europene.