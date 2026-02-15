În 2026, Paștele Ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, oferind românilor o perioadă de odihnă și timp petrecut alături de familie. Conform Codului Muncii, Vinerea Mare, Duminica Paștelui și Lunea Paștelui sunt zile nelucrătoare, ceea ce creează pentru angajați un weekend prelungit de patru zile.

Salariații din România vor beneficia de o minivacanță între 10 și 13 aprilie 2026, incluzând Vinerea Mare (10 aprilie), Duminica Învierii (12 aprilie) și Lunea Paștelui (13 aprilie). Această perioadă permite majorității angajaților cu program standard să se odihnească și să participe la tradițiile pascale.

Pentru cei care lucrează în ture sau sectoare esențiale, precum sănătatea, poliția, transporturile sau restaurantele, zilele libere pot fi compensate prin timp liber corespunzător sau sporuri salariale, conform legislației și contractelor de muncă.

De asemenea, angajații care aparțin unui cult religios creștin legal beneficiază de zile libere pentru Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște, precum și pentru Rusalii, ajustate în funcție de data sărbătorii specifice fiecărui cult.

În 2026, Paștele catolic este sărbătorit pe 5 aprilie, cu o săptămână mai devreme decât Paștele ortodox. Duminica Floriilor cade pe 5 aprilie pentru ortodocși și pe 29 martie pentru romano-catolici, oferind o diferență clară între calendarul sărbătorilor religioase.

Elevii din România vor intra în vacanța de Paște începând cu 4 aprilie 2026, timp de aproape două săptămâni. Această perioadă permite copiilor să se relaxeze, să participe la activități recreative și să petreacă timp cu familia, celebrând tradițiile pascale.

Cursurile se vor relua pe 15 aprilie, pentru a finaliza anul școlar până la vacanța de vară din 19 iunie 2026.

Pe lângă Paște, anul 2026 include și alte zile libere importante pentru angajați: