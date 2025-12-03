În loc să răspundă punctual, Nicușor Dan a ales să facă o declarație generală despre starea corupției în România: „Suntem în campanie electorală şi nu vreau să mă refer nominal la ceva, dar, ca fenomen general, avem corupţie la multe niveluri.”

El a continuat, subliniind că problema nu este doar la nivel local sau de persoane, ci se extinde la instituțiile statului: „Este corupţie la autorităţi, care fie emit, fie ar trebui să verifice diferite fapte, acte şi nu o fac. Există corupţie la instituţiile de control, care ar trebui să verifice ce fac alte instituţii care dau acte, dar nu o fac. Şi există o lipsă de responsabilitate împotriva corupţiei la nivelul Ministerului Public.”

Ancheta recentă a platformei de investigații arată că părinții lui Daniel Băluţă, ambii pensionari și foști angajați ai Primăriei Sectorului 4, ar fi cumpărat multiple apartamente, inclusiv un penthouse, de valoare ridicată. Datele relevă că familia Băluţă ar deține proprietăți estimate la peste 1,5 milioane euro, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care aceste achiziții au fost finanțate.

În mod normal, astfel de acuzații ar fi suscitat un răspuns imediat din partea unui lider politic sau aspirant la funcții publice. Însă Nicușor Dan a ales, cel puțin deocamdată, să nu intre în detalii privind aceste revendicări, invocând campania electorală și preferând să se refere la problema corupției ca fiind una structurală, nu doar individuală.

În loc de atacuri politice sau comentarii acide, Dan a folosit ocazia pentru a atrage atenția asupra ceea ce el consideră „defectele reale” ale sistemului. A reafirmat că detectarea și sancționarea corupției la toate nivelurile, de la instituţii de stat, autorități locale, până la structurile de control și justiție, trebuie să fie prioritare.

De asemenea, el a criticat actualele structuri care gestionează și sancționează corupția, argumentând că unele dintre ele nu acționează eficient sau la timp. În opinia sa, fără o reformă reală și o voință clară de a face ordine, fenomenul riscă să se reproducă, indiferent de cine este vizat.

Alegerea lui Nicușor Dan de a nu comenta nominal reprezintă o abordare strategică: el evită instrumentalizarea scandalului în campanie, dar pune presiune pe instituțiile responsabile să gestioneze cazul cu seriozitate. În același timp, declarațiile sale atrag atenția asupra unei probleme mai ample, corupția sistemică, sugerând că vina nu aparține doar unor indivizi, ci unui mecanism care permite astfel de derapaje.

Rămâne de văzut dacă dezvăluirile privind Băluţă vor conduce la o investigație clară, cu detalii publice, sau dacă vor fi îngropate sub povara birocrației și a omerta­tii instituționale. Indiferent de rezultat, mesajul lui Dan are potențialul să schimbe discuția publică: de la speculații și acuzații selective, spre responsabilitate, transparență și reformă reală.