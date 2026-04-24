Nicușor Dan a explicat că, pentru România, cel mai important subiect a fost viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, adică fondurile europene disponibile între 2028 și 2034. El a precizat că reuniunea a avut un caracter informal și că nu au fost adoptate decizii finale, acestea urmând să fie discutate începând cu Consiliul European din luna iunie.

Potrivit explicațiilor oferite de el, discuțiile s-au purtat la nivel de principii, fiecare stat membru prezentându-și poziția privind dimensiunea viitorului buget european. Unele state susțin un buget mai mare, în timp ce altele preferă limitarea cheltuielilor.

România a transmis că își dorește un buget european ambițios și consistent, care să permită finanțarea marilor priorități ale Uniunii. Printre domeniile menționate se află securitatea, competitivitatea economică, agricultura, politica de coeziune și sprijinul pentru flancul estic al UE.

„Ne dorim un buget ambițios, mare, astfel încât toate chestiile care preocupă Europa să se întâmple. Să nu uităm de securitate, competitivitate, agricultură și coeziune, să nu uităm de flancul estic”, a completat el.

Un alt punct important pentru București îl reprezintă modul de distribuire a fondurilor europene. Nicușor Dan a arătat că România, alături de alte state mai puțin dezvoltate, susține o împărțire echitabilă a banilor europeni, astfel încât economiile tuturor statelor membre să poată crește, fără adâncirea decalajelor existente.

„Ne interesează foarte tare segmentul de competitivitate. Mesajul României, alături de cel al mai multor state mai puțin dezvoltate, a fost că ne dorim o împărțire echitabilă a acestor bani, astfel încât să crească economiile din toate statele membre și să nu crească decalajele existente.”

Șeful statului a vorbit și despre discuțiile privind identificarea unor noi surse de finanțare la nivel european, inclusiv prin introducerea unor taxe comune. Printre exemplele analizate s-a aflat și o posibilă taxă pe jocurile de noroc, subiect descris drept unul tehnic.

„Există o atitudine nuanțată față de noile surse de finanțare pe care Uniunea le dorește, anumite taxe, cum ar fi pe jocurile de noroc. Este o discuție mai degrabă tehnică”, a spus Nicușor Dan.

În același timp, România s-a numărat printre statele care susțin posibilitatea ca Uniunea Europeană să se împrumute pentru a acoperi nevoile bugetare, în loc ca fondurile necesare să fie luate direct din bugetele naționale. Potrivit șefului statului, această variantă ar putea accelera dezvoltarea.

„Am fost printre cei care au susținut posibilitatea Uniunii de a se împrumuta, în loc de a lua bani din bugetele locale, pentru a accelera dezvoltarea”, a completat el.

Negocierile privind viitorul buget european vor continua în perioada următoare, iar obiectivul este ca acestea să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026. Astfel, statele membre ar avea predictibilitate înainte de debutul noului exercițiu financiar din 2028.

„Discuția va continua și sperăm să o terminăm la sfârșitul lui 2026, astfel încât să avem previzibilitate începând cu 2028, când banii vor fi disponibili”, a transmis el.

Nicușor Dan a subliniat și necesitatea unei utilizări mai eficiente a fondurilor europene în România. El a arătat că trebuie găsite soluții pentru ca banii să fie folosiți mai rapid, evitând situațiile în care proiectele sunt lansate abia la jumătatea perioadei de șapte ani.

„Trebuie să facem discuția și la noi acasă, ca să vedem cum putem să-i fructificăm mai bine, să nu fim în situația în care începem să-i cheltuim abia la jumătatea intervalului de șapte ani”, a spus șeful statului.

Un alt subiect major al reuniunii a fost Ucraina. Șeful statului a spus că discuțiile au început împreună cu Volodimir Zelenski și au continuat între liderii europeni. El a arătat că deblocarea unui împrumut de 90 de miliarde și lansarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni au îmbunătățit situația față de perioadele anterioare.

„A fost o discuție despre Ucraina, inițial cu președintele Zelenski, apoi între lideri. Faptul că s-a deblocat acel împrumut de 90 de miliarde și că s-a lansat al 20-lea pachet de sancțiuni face ca situația să fie ceva mai bună decât cea cu care eram obișnuiți”, a spus el.

Nicușor Dan a transmis și informațiile prezentate de Zelenski privind situația de pe front. Potrivit acestuia, de la începutul anului 2026, Ucraina a recâștigat mai multe teritorii decât a pierdut, ceea ce reprezintă pentru prima dată o inversare a tendinței din conflict.

„Președintele Zelenski ne-a spus că, de la începutul anului 2026, teritoriile recâștigate de Ucraina sunt ceva mai multe decât cele pierdute. Pentru prima oară există o inversare în această privință”, a mai spus el.

Liderii europeni și-au reafirmat sprijinul pentru Kiev, existând un consens pentru continuarea susținerii Ucrainei.

„A fost un consens de a susține în continuare această cauză”, spune el.

În cadrul reuniunii s-a discutat și despre extinderea Uniunii Europene. Nicușor Dan a explicat că aderarea Ucrainei este legată de cea a Republicii Moldova, iar liderii europeni au purtat o discuție nuanțată despre modul în care trebuie abordat procesul de extindere. Tema a fost analizată și în contextul Balcanilor de Vest.

„Intrarea Ucrainei în Uniune este conexată cu intrarea Moldovei. Am avut o discuție nuanțată despre cum să privim procesul de aderare”, a completat acesta.

Pe lângă agenda europeană, liderii participanți au avut și o cină de lucru cu mai mulți șefi de stat din zona Golfului, unde s-a discutat despre măsuri pentru stabilizarea regiunii.

„A fost o cină de lucru cu mai mulți șefi de stat din zona Golfului, despre ce este de făcut pentru a stabiliza regiunea”, a spus șeful statului.

Pentru România, interesul principal în această zonă ține de impactul economic și energetic al eventualelor tensiuni. Nicușor Dan a precizat că prețul energiei este o preocupare majoră, la fel ca posibilele fluxuri migratorii generate de o situație conflictuală.

„Ne interesează din perspectiva economiei, dar prețul energiei ne interesează și mai mult, precum și eventualele fluxuri migratorii pe care o situație conflictuală le-ar putea genera”, a conchis el.

