Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, un mesaj cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, în care a subliniat importanţa sprijinului comunităţii maghiare pentru revenirea României la democraţie după anii comunismului şi pentru asumarea fără rezerve a valorilor europene şi euroatlantice.

El a arătat că, punând mai presus de toate solidaritatea, cultivând dialogul şi echilibrul în societate, se pot opri orice tentative de fragmentare, dezbinare ideologică sau instrumentalizare politică a apartenenţelor etnice. Nicuşor Dan a amintit că istoria comună a demonstrat că, atunci când societatea s-a divizat, România a stagnat, iar progresul a fost posibil doar prin dialog şi cooperare.

Preşedintele a caracterizat Ziua Maghiarilor de Pretutindeni ca o sărbătoare specială pentru cetăţenii care celebrează apartenenţa la un spaţiu comun de istorie, limbă, tradiţii şi cultură. Totodată, acesta a arătat că această zi este un prilej de apreciere a contribuţiei maghiarilor la dezvoltarea naţiunii prin dialog interetnic şi intercultural, ca mod de existenţă paşnică şi colaborare pentru construirea unui viitor comun.

El a subliniat că parteneriatul permanent între majoritate şi minorităţi a reprezentat un punct forte în modernizarea ţării şi în integrarea deplină în Uniunea Europeană, iar proiectul european constituie pentru toţi cetăţenii principii fondatoare şi resurse pentru reducerea decalajelor de dezvoltare regionale.

Nicuşor Dan a mai afirmat că, punând solidaritatea înaintea tuturor, societatea poate preveni tentativele de fragmentare şi de instrumentalizare politică pe criterii etnice. El a explicat că dezideratele comune – libertate, demnitate şi speranţa pentru o viaţă mai bună – nu sunt doar cuvinte, ci repere morale şi civice care definesc o Românie europeană modernă, capabilă să valorifice diversitatea sa.

„Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este o sărbătoare specială a concetăţenilor noştri care celebrează apartenenţa la un spaţiu comun de istorie, limbă, tradiţii şi cultură. Este, totodată, un prilej pentru a aprecia contribuţia maghiarilor din România la dezvoltarea naţiunii noastre prin dialog interetnic şi intercultural, ca mod de existenţă paşnică şi de colaborare pentru a construi un viitor împreună. În această zi festivă, să ne reamintim cât de important a fost sprijinul activ al acestei comunităţi pentru revenirea României la democraţie după anii comunismului şi, ulterior, pentru asumarea fără rezerve a valorilor europene şi euroatlantice. Sunt convins că, punând în continuare mai presus de toate solidaritatea, cultivând dialogul şi echilibrul în societate, vom opri orice încercări de fragmentare, de dezbinare ideologică ori de instrumentalizare politică a apartenenţelor etnice. Istoria noastră comună ne-a arătat că atunci când societatea s-a divizat, România a stagnat. Când a existat dialog şi cooperare, România a progresat. Le doresc cetăţenilor români de etnie maghiară ca sărbătoarea de astăzi să fie un prilej de bucurie care să le întărească încrederea în societatea noastră şi în capacitatea de a fi parte la consolidarea unei Românii democratice, dinamice şi prospere pentru toţi cetăţenii săi!”, a transmis președintele Nicușor Dan astăzi, 15 martie.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, de asemenea, un mesaj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, în care a subliniat că comunitatea maghiară este o parte importantă a societăţii şi că forţa unei naţiuni moderne se reflectă în capacitatea de a transforma diversitatea într-un avantaj şi o resursă pentru dezvoltare.

El a explicat că 15 martie reprezintă o zi importantă pentru maghiari, amintind de evenimentele din 1848, când comunitatea s-a ridicat pentru valorile libertăţii şi demnităţii, care stau la baza Europei moderne. Bolojan a subliniat că aceste valori continuă să fie fundamentul proiectului european şi al coeziunii sociale din România.

Premierul a dat asigurări că Guvernul rămâne ferm angajat în respectarea drepturilor şi identităţii tuturor comunităţilor etnice şi în consolidarea unui climat de încredere între cetăţeni. El a mai menţionat că România a demonstrat în ultimele decenii că poate fi un model regional de respect între comunităţi, iar această direcţie trebuie continuată cu responsabilitate şi echilibru.

Ilie Bolojan a punctat că, într-un context european dificil, este esenţial să fie păstrată unitatea societăţii, să fie construite punţi de dialog şi să se lucreze împreună pentru România.