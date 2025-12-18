Președintele Nicușor Dan a transmis pe Facebook că a început ultima reuniune a Consiliului European din acest an, un moment esențial pentru conturarea direcțiilor strategice ale Uniunii Europene în perioada următoare.

”Pentru România, subiectul cel mai important este discuţia despre Cadrul Financiar Multianual pentru 2028–2034, adică bugetul Uniunii. Astăzi este prima discuţie, ea va continua pe întreg parcursul anului 2026, iar pentru noi sunt esentiale Politica de Coeziune şi Politica Agricolă Comună. Ne dorim rezultate concrete şi constructive, care să permită avansarea acestui dosar pentru dezvoltarea UE”, arată şeful statului.

Președintele mai afirmă că va pleda pentru un acces echitabil al tuturor statelor membre la instrumentele destinate creșterii competitivității, astfel încât fiecare economie europeană să poată valorifica oportunitățile oferite de viitorul buget al Uniunii.

Președintele Nicușor Dan a declarat că la reuniunea Consiliului European se vor aborda discuțiile privind bugetul Uniunii pentru perioada 2028–2034, așteptându-se ca negocierile să se încheie anul viitor. De asemenea, pe agenda discuțiilor se află și opțiunile de sprijin financiar pentru Ucraina, România susținând oricare dintre variante, începând cu utilizarea activelor rusești blocate de instituțiile europene, a precizat șeful statului.

”Este discuţia pe cadrul financiar multianual, adică bugetul Uniunii pentru 2028-2034. Este prima discuţie, ea va continua pe parcursul întregului an, 2026, cu intenţia de a finaliza 2026. Şi, bineînţeles, toate celelalte subiecte, finanţarea Ucrainei printre ele”, a afirmat Nicuşor Dan.

Acesta a fost întrebat dacă pe agenda discuțiilor se va afla și aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și dacă există vreo posibilitate de decuplare a celor două țări, având în vedere opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei.

”Legat de extindere, după cum ştiţi, ieri a avut loc un summit cu Balcanii de Vest, în care au fost prezenţi liderii a cinci din şase ţări din Balcanii de Vest şi a fost o discuţie şi membrii Consiliului şi cu reprezentanţii acestor ţări. Acum discuţia o să fie numai de către membrii Consiliului şi, bineînţeles, se va discuta şi partea de Balcani de Vest şi partea de Moldova-Ucraina cu toate discuţiile care sunt aici. Pentru moment, aşa cum înţeleg, opoziţia Ungariei faţă de Ucraina există”, a declarat preşedintele României.

