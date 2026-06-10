Nicușor Dan face apel la partide să susțină noul Guvern: Interesul țării trebuie să aibă întâietate

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un apel către partidele parlamentare să trateze cu responsabilitate procesul de formare a noului Guvern. Declarația a fost făcută după încheierea consultărilor purtate de premierul desemnat Eugen Tomac cu formațiunile politice reprezentate în Parlament.

Președintele Nicușor Dan a susținut o declarație de presă la finalul discuțiilor pe care premierul desemnat Eugen Tomac le-a avut cu partidele parlamentare în încercarea de a obține susținerea necesară pentru învestirea viitorului Executiv.

Șeful statului a reamintit că a desemnat un premier care urmează să solicite votul de încredere al Parlamentului și a făcut apel la formațiunile politice să depășească interesele de partid în actualul context politic.

Nicuşor Dan a afirmat că interesul politic este legitim, însă a subliniat că interesul țării trebuie să primeze. El a precizat că obiectivele mandatului său sunt menținerea direcției pro-occidentale a României și evitarea unei deteriorări economice care ar putea afecta populația.

Președintele a declarat că este preocupat de faptul că aceste teme fundamentale au ajuns să fie puse sub semnul întrebării și a remarcat lipsa dialogului dintre partidele politice.

Potrivit acestuia, alegerea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier desemnat a avut ca scop facilitarea dialogului între formațiunile politice și identificarea unei formule de guvernare care să ofere stabilitate.

„În urmă cu câteva zile, am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. (…) Mandatul meu este: Unu, să păstrez direcția pro-occidentală a României și doi, să previn o cădere economică bruscă, care să afecteze fiecare familie din țara asta. Sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție”, a declarat președintele.

În intervenția sa, Nicușor Dan a criticat tendința unor politicieni de a privi exclusiv către viitoarele alegeri și a susținut că cetățenii sunt interesați în primul rând de funcționarea instituțiilor și de stabilitatea țării.

Șeful statului a arătat că până la următorul ciclu electoral se pot produce numeroase schimbări și că actualul moment necesită decizii responsabile.

În final, președintele a transmis un mesaj de calm către populație și a încercat să ofere garanții privind orientarea externă a României.

Nicuşor Dan i-a îndemnat pe români să își păstreze calmul și speranța și a dat asigurări că România își menține direcția pro-occidentală și angajamentele față de partenerii internaționali.