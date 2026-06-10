Nicușor Dan face apel la partide să susțină noul Guvern: Interesul țării trebuie să aibă întâietate
SURSA FOTO: Administrația Prezidențială - Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un apel către partidele parlamentare să trateze cu responsabilitate procesul de formare a noului Guvern. Declarația a fost făcută după încheierea consultărilor purtate de premierul desemnat Eugen Tomac cu formațiunile politice reprezentate în Parlament.
Nicușor Dan cere partidelor să pună interesul țării înaintea calculelor electorale
Președintele Nicușor Dan a susținut o declarație de presă la finalul discuțiilor pe care premierul desemnat Eugen Tomac le-a avut cu partidele parlamentare în încercarea de a obține susținerea necesară pentru învestirea viitorului Executiv.
Șeful statului a reamintit că a desemnat un premier care urmează să solicite votul de încredere al Parlamentului și a făcut apel la formațiunile politice să depășească interesele de partid în actualul context politic.
Nicuşor Dan a afirmat că interesul politic este legitim, însă a subliniat că interesul țării trebuie să primeze. El a precizat că obiectivele mandatului său sunt menținerea direcției pro-occidentale a României și evitarea unei deteriorări economice care ar putea afecta populația.
Președintele a declarat că este preocupat de faptul că aceste teme fundamentale au ajuns să fie puse sub semnul întrebării și a remarcat lipsa dialogului dintre partidele politice.
Potrivit acestuia, alegerea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier desemnat a avut ca scop facilitarea dialogului între formațiunile politice și identificarea unei formule de guvernare care să ofere stabilitate.
„În urmă cu câteva zile, am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. (…)
Mandatul meu este: Unu, să păstrez direcția pro-occidentală a României și doi, să previn o cădere economică bruscă, care să afecteze fiecare familie din țara asta. Sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție”, a declarat președintele.
Președintele spune că România are nevoie de guvernare și responsabilitate
În intervenția sa, Nicușor Dan a criticat tendința unor politicieni de a privi exclusiv către viitoarele alegeri și a susținut că cetățenii sunt interesați în primul rând de funcționarea instituțiilor și de stabilitatea țării.
Șeful statului a arătat că până la următorul ciclu electoral se pot produce numeroase schimbări și că actualul moment necesită decizii responsabile.
În final, președintele a transmis un mesaj de calm către populație și a încercat să ofere garanții privind orientarea externă a României.
Nicuşor Dan i-a îndemnat pe români să își păstreze calmul și speranța și a dat asigurări că România își menține direcția pro-occidentală și angajamentele față de partenerii internaționali.
„Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România.
De când sunt în politică văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de față, alegerile din 2028. Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale, românii vor guvernare și guvernarea înseamnă de fapt responsabilitate. Până în 2028 se vor întâmpla multe lucruri.
Îi sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția”, a mai declarat președintele Nicușor Dan.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.