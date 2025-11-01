Preşedintele României, Nicuşor Dan, a confirmat, într-un interviu acordat publicaţiei Cotidianul, că urmează să se căsătorească în viitorul apropiat, precizând că acest pas este sigur şi se va întâmpla „100%”.

Liderul de la Palatul Cotroceni a explicat că, deşi a fost concentrat mult timp pe carieră, consideră că a venit momentul unei decizii personale importante, care trebuie luată cu reflecţie şi într-o perioadă de linişte.

Întrebat ce eveniment crede că va avea loc mai repede – suspendarea sa din funcţie sau căsătoria – şeful statului a explicat, din punctul său de vedere, de ce o eventuală suspendare nu ar avea șanse de izbândă în cazul său.

Nicușor Dan a menţionat că respectă cu stricteţe toate termenele procedurale legale, pentru a evita orice discuţii pe marginea atribuţiilor sale constituţionale.

„Asta cu suspendarea din funcţie… Adevărat că mă străduiesc să respect toate obligaţiile. Ştiţi că, pentru orice lege pe care Parlamentul o aprobă, am un termen de 20 de zile pentru a o promulga. Am respectat cu sfinţenie toate aceste chestiuni procedurale, tocmai pentru a nu avea orice fel de discuţie”, a precizat președintele pentru Cotidianul.

În privinţa planurilor de nuntă, Nicuşor Dan a precizat că evenimentul va avea loc cu siguranţă, fără a oferi însă o dată exactă.

„Pentru evenimentul personal, desigur că el se va întâmpla. Da, da. 100%”, a fost răspunsul ferm al liderului de la Cotroceni.

El a explicat că o astfel de decizie nu se ia uşor şi trebuie făcută într-o perioadă de echilibru personal.

Şeful statului a adăugat că, în toată perioada sa profesională, a traversat numeroase etape solicitante, care nu i-au permis să acorde prioritate vieţii private.

„Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauţie. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de linişte şi reflecţie a vieţii tale. În toată perioada profesională au fost extrem de multe lucruri care s-au întâmplat”, a explicat Nicușor Dan, răspunzând la întrebarea de ce nu s-a căsătorit până la această vârstă.

Nicuşor Dan, în vârstă de 55 de ani, are o relaţie de aproximativ două decenii cu Mirabela Grădinaru, cu care are doi copii – o fetiţă de 9 ani şi un băiat de 3 ani, pe nume Aheea şi Antim.

El a mai povestit că i s-a propus să organizeze nunta în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale, dar a refuzat, considerând că un asemenea eveniment trebuie să se desfăşoare într-un moment de linişte pentru familie şi să rămână un gest personal, departe de scena politică.