Nicușor Dan, mesaj după participarea la Consiliul de Pace de la Washington: Fără pace și securitate nu poate exista prosperitate pentru cetățenii noștri
România își reafirmă angajamentul față de pace și securitate, prin vocea lui Nicușor Dan, anunțând că poate contribui semnificativ la soluționarea crizelor internaționale, inclusiv în Orientul Mijlociu.
Președintele Nicușor Dan a precizat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că intervenția sa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, organizată la Washington și prezidată de Donald Trump, a avut ca scop sublinierea rolului României ca observator activ în cadrul acestui forum internațional.
România sprijină eforturile SUA și ale comunității internaționale și consideră că prosperitatea cetățenilor depinde de stabilitate și securitate globală.
Atuurile României pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. Vom susține în continuare cooperarea transatlantică UE-SUA
Potrivit lui Nicușor Dan, România poate crește numărul de zboruri pentru evacuarea copiilor bolnavi din Gaza și tratarea lor în spitalele românești, oferind asistență pentru până la 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora.
De asemenea, țara noastră poate contribui la consolidarea sistemelor de intervenție în situații de urgență, precum serviciile de ambulanță și cele de pompieri, inclusiv prin donarea de echipamente necesare. România sprijină și educația palestiniană, oferind burse pentru studenți și participând la reabilitarea școlilor.
Președintele a subliniat că experiența României în administrarea instituțiilor publice poate fi un atu în reconstrucția poliției, justiției și administrației publice din Gaza. Relațiile tradițional bune cu poporul israelian și cel palestinian reprezintă, potrivit lui Dan, un avantaj important pentru cooperarea internațională.
În final, România își reafirmă angajamentul față de consolidarea relațiilor cu partenerii strategici și sprijinul pentru cooperarea transatlantică între SUA și Uniunea Europeană.
Nicușor Dan subliniază că libertatea, democrația și statul de drept rămân pilonii fundamentali ai politicii externe.
Mesajul complet al președintelui României
„Am avut o intervenție astăzi, la Washington, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, prezidată de Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.
Fără pace și securitate nu poate exista prosperitate pentru cetățenii noștri. În acest sens, România susține eforturile SUA și ale comunității internaționale pentru soluționarea conflictelor globale, inclusiv în Orientul Mijlociu, iar prezența ca observator în Consiliul pentru Pace ne permite să fim parte a discuțiilor și negocierilor.
Cum poate contribui România – în primul rând, în ceea ce privește situația umanitară din Gaza, putem crește numărul de zboruri pentru a evacua copiii bolnavi și pentru a-i trata în spitalele românești. Am făcut deja acest lucru și putem oferi asistență pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora.
În al doilea rând, putem oferi expertiză valoroasă în sistemele de intervenție în situații de urgență, precum serviciile de ambulanță și cele de pompieri și putem contribui la reconstrucția acestor sisteme, putând totodată dona echipamente.
În al treilea rând, oferim deja burse de studii studenților palestinieni și putem extinde acest program, contribuind și la refacerea și reabilitarea școlilor din Gaza.
În al patrulea rând, și consider că acesta este aspectul cel mai important, deținem și o anumită experiență instituțională. Putem contribui la reconstrucția instituțiilor, precum poliția, justiția și administrația publică.
Avem relații tradițional bune atât cu poporul israelian, cât și cu poporul palestinian, ceea ce va reprezenta un avantaj.
România este decisă să își intensifice relațiile cu aliații și partenerii săi strategici, tradiționali, pentru că dinamica internațională actuală impune consolidarea acestor punți.
Rămân un susținător ferm al cooperării transatlantice dintre SUA și Uniunea Europeană pe baza unui dialog constant și deschis. Această abordare echilibrată este cea care aduce cele mai multe beneficii țării noastre, pentru care libertatea, democrația și statul de drept rămân coordonatele fundamentale”, a scris președintele Nicușor Dan pe pagina sa de socializare.
