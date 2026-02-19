România își reafirmă angajamentul față de pace și securitate, prin vocea lui Nicușor Dan, anunțând că poate contribui semnificativ la soluționarea crizelor internaționale, inclusiv în Orientul Mijlociu.

Președintele Nicușor Dan a precizat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că intervenția sa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, organizată la Washington și prezidată de Donald Trump, a avut ca scop sublinierea rolului României ca observator activ în cadrul acestui forum internațional.

România sprijină eforturile SUA și ale comunității internaționale și consideră că prosperitatea cetățenilor depinde de stabilitate și securitate globală.

Potrivit lui Nicușor Dan, România poate crește numărul de zboruri pentru evacuarea copiilor bolnavi din Gaza și tratarea lor în spitalele românești, oferind asistență pentru până la 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora.

De asemenea, țara noastră poate contribui la consolidarea sistemelor de intervenție în situații de urgență, precum serviciile de ambulanță și cele de pompieri, inclusiv prin donarea de echipamente necesare. România sprijină și educația palestiniană, oferind burse pentru studenți și participând la reabilitarea școlilor.

Președintele a subliniat că experiența României în administrarea instituțiilor publice poate fi un atu în reconstrucția poliției, justiției și administrației publice din Gaza. Relațiile tradițional bune cu poporul israelian și cel palestinian reprezintă, potrivit lui Dan, un avantaj important pentru cooperarea internațională.

În final, România își reafirmă angajamentul față de consolidarea relațiilor cu partenerii strategici și sprijinul pentru cooperarea transatlantică între SUA și Uniunea Europeană.

Nicușor Dan subliniază că libertatea, democrația și statul de drept rămân pilonii fundamentali ai politicii externe.