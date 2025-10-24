Guvernul a stabilit data de 7 decembrie 2025 pentru desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și primari în mai multe localități. Perioada de depunere a candidaturilor începe pe 11 noiembrie pentru primari în 12 localități și pe 12 noiembrie pentru președintele CJ Buzău și primarul general al Bucureștiului, urmând ca toate candidaturile să fie depuse cel târziu până pe 17 noiembrie.

Campania electorală va începe pe 22 noiembrie, iar buletinele de vot vor fi tipărite cel târziu pe 2 decembrie. Campania se va încheia în ziua de 6 decembrie, cu o zi înainte de desfășurarea alegerilor.

„Opinia mea despre alegeri o cunoașteți. Am mai spus. Cred că se impune ca să se revină la alegerea primarilor din 2 tururi. Așa mi se pare corect. Dar, s-a considerat că nu este o prioritate să schimbăm, iar coaliția a decis să nu revenim la acel format”, a spus Nicușor Dan.

În aceeași seară, Nicușor Dan a vorbit despre evaluarea serviciilor de informații, precizând că va face publice concluziile într-un interval de timp relativ scurt. Șeful statului a avut recent interacțiuni directe cu aceste servicii și a adresat numeroase întrebări privind funcționarea lor și gestionarea momentelor controversate din toamna anului 2024.

Tema evaluării se concentrează pe modul în care instituțiile se raportează la interesul public, la lege și la evenimentele importante, însă detalii suplimentare despre conținutul evaluării nu au fost dezvăluite.

„Așa cum am promis, o să prezint public concluziile mele”, a spus șeful statului, fără a avansa un calendar precis.

Acesta a explicat că modul în care funcționează administrația românească, cu legi, cutume și decizii ale Curții Constituționale, creează un ecosistem greu de reformat prin intervenții minime. El consideră că schimbările structurale sunt singura cale de a obține rezultate reale, un simplu schimb de oameni neputând modifica mecanismele de fond.

Referindu-se la satisfacția publică, Nicușor Dan a indicat sondajele ca reper, arătând că întregul an electoral 2024 a transmis un mesaj clar privind necesitatea schimbării. El a făcut o analogie cu mandatul său la Primăria Capitalei, unde reformele de fond au fost pregătite în spatele scenei și au dus în final la un „salt instituțional” și la o administrație mai eficientă și fără corupție.

„Rezultatele sunt cele pe care le cunoaștem cu toții. (…) Trebuie să schimbăm ceva. (…) Necesită niște mișcări structurale și implică, implicit, timp”, a spus el.

Șeful statului că același principiu se aplică acum la nivel național, iar așteptările publice trebuie ajustate la natura structurală a schimbării, deoarece soluțiile superficiale nu pot înlocui reformele de sistem.

Momentul poate fi urmărit aici.