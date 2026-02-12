Președintele Nicușor Dan a declarat că tema interzicerii rețelelor sociale pentru minori este una complexă, care nu poate fi tratată exclusiv printr-o decizie politică rapidă.

Declarația sugerează că discuția despre mediul digital trebuie integrată într-un cadru mai larg, care să vizeze sănătatea publică și protecția minorilor.

Șeful statului a atras atenția că problema utilizării excesive a rețelelor sociale nu poate fi separată de alte riscuri cu care se confruntă tinerii.

Potrivit acestuia, consumul de droguri și diferitele forme de dependență – inclusiv cea digitală – trebuie abordate simultan, prin politici coerente.

În acest context, președintele a evidențiat rolul DIICOT în combaterea traficului și consumului de substanțe interzise, dar și necesitatea unor programe sociale și educaționale dedicate adolescenților.

Nicușor Dan a subliniat importanța dezvoltării unor activități care să ofere tinerilor opțiuni reale de petrecere a timpului liber.

„Hai să lăsăm specialiștii să dezbată. Dincolo de chestiunea asta care e de decizie, cred că sunt două lucruri mari de care noi trebuie să ne preocupăm. Consumul de droguri. Aici rolul DIICOT-ului e foarte important.A doua: cum facem să integrăm și acele activități pe care să le oferin tinerilor astfel încât ei să nu intre în zone de dependență, zone nocive”, a spus Nicușor Dan.

Tema restricționării accesului minorilor la platformele sociale a devenit prioritară în mai multe state.

Conform relatărilor Reuters, Australia a devenit prima țară care a adoptat o interdicție explicită pentru copiii sub 16 ani.

Decizia a atras atenția guvernelor din Europa, unde discuțiile privind protecția minorilor în mediul digital s-au intensificat.

Spania s-a alăturat statelor care pregătesc limitări de vârstă. Premierul Pedro Sánchez a anunțat măsuri menite să asigure un „mediu digital sigur”.

Printre prevederile discutate:

-interzicerea accesului sub 16 ani

-obligația platformelor de a verifica vârsta

-consolidarea protecției datelor minorilor

Autoritățile care susțin astfel de reglementări invocă mai multe riscuri asociate utilizării rețelelor sociale de către copii și adolescenți:

– dependență digitală

– anxietate și depresie

– expunere la conținut nociv

– cyberbullying

– presiune socială excesivă

Totodată, există dezbateri intense privind echilibrul dintre protecția minorilor și libertatea de exprimare.