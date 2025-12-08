Preşedintele Nicuşor Dan a atras atenţia asupra importanţei respectării Constituţiei, precizând că aceasta nu serveşte doar limitării abuzului de putere, ci şi consolidării capacităţii statului de a lua decizii eficiente şi transparente. În mesajul transmis public, şeful statului a subliniat că respectarea normelor constituţionale constituie fundamentul unei administraţii stabile şi predictibile.

„Marcăm astăzi Ziua Constituţiei României, moment care ne invită să privim cu seriozitate la modul în care funcţionează statul şi la responsabilitatea pe care o avem faţă de regulile care asigură un echilibru în societate. Constituţia este referinţa democraţiei noastre şi instrumentul prin care garantăm libertăţile cetăţenilor, separaţia puterilor şi funcţionarea instituţiilor în limite clare şi previzibile”, a transmis preşedintele.

Nicuşor Dan a evidenţiat faptul că experienţa ultimelor decenii arată clar legătura între progresul României şi respectarea strictă a cadrului constituţional. Statul care respectă regulile fundamentale este capabil să ia decizii coerente şi să implementeze politici publice cu impact real asupra cetăţenilor.

Şeful statului a explicat că stabilitatea instituţională şi respectarea statului de drept sunt esenţiale pentru securitatea naţională, creşterea economică şi încrederea publică. Fără un cadru legal clar şi respectat, proiectele majore ale României, inclusiv modernizarea administraţiei şi întărirea capacităţii de apărare, nu pot fi implementate eficient.

„Pentru ţara nostră, stabilitatea instituţională şi statul de drept nu sunt simple principii, ci condiţii de securitate naţională, de dezvoltare economică şi de încredere publică. Avem nevoie de instituţii care îşi exercită competenţele cu rigoare, de proceduri aplicate uniform şi de o cultură a legalităţii pe care să o împărtăşim cu toţii. Proiectele majore ale României, de la modernizarea administraţiei la întărirea capacităţii de apărare, depind de acest fundament”, a subliniat Nicuşor Dan.

În acest context, preşedintele a făcut apel la responsabilitate colectivă, evidenţiind că fiecare cetăţean şi fiecare instituţie are un rol în menţinerea unui sistem echilibrat, bazat pe reguli clare. Respectarea Constituţiei este astfel prezentată ca un element esenţial al încrederii reciproce între autorităţi şi populaţie.

Nicuşor Dan a reiterat că respectarea Constituţiei oferă cadru legal pentru acţiuni eficiente şi responsabilitate publică. Prin respectarea normelor fundamentale, cetăţenii pot avea certitudinea că drepturile lor sunt protejate şi că autorităţile acţionează într-un mod previzibil.

„Respectarea Constituţiei înseamnă nu doar limitarea abuzului de putere, ci şi capacitatea statului de a acţiona eficient, responsabil şi transparent. Este baza unui contract public în care fiecare cetăţean ştie că are drepturi protejate şi autorităţi care funcţionează predictibil”, a declarat preşedintele.

Acest mesaj subliniază ideea că un stat funcţional depinde nu doar de reguli scrise, ci şi de aplicarea constantă şi uniformă a acestora. Respectarea Constituţiei devine astfel un instrument esenţial pentru stabilitatea socială şi consolidarea încrederii cetăţenilor în instituţii.

Cu ocazia Zilei Constituţiei, Nicuşor Dan a reafirmat angajamentul său de a susţine mecanismele statului de drept și ordinea constituţională. În mesajul transmis, preşedintele a evidenţiat că echilibrul instituţional și profesionalismul deciziilor administrative sunt esenţiale pentru construirea unui stat modern și funcţional.