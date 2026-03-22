Preşedintele Nicuşor Dan a transmis că, zilele trecute, a avut la Bruxelles o discuţie cu vicepremierul Oana Gheorghiu privind digitalizarea administraţiei publice şi reforma companiilor de stat. El a precizat că au convenit că anul acesta este unul crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate şi a portofelelor digitale.

Preşedintele a subliniat că cetăţenii români, inclusiv cei din diaspora, au dreptul la servicii publice moderne, digitalizate şi de calitate, care să permită identificarea şi semnarea documentelor de la distanţă, iar majoritatea serviciilor să fie simple şi accesibile, fără necesitatea deplasării la ghişeu.

În ceea ce priveşte companiile de stat, Nicuşor Dan a explicat, după discuția avută cu Oana Gheorghiu, că reforma acestora este indispensabilă şi nu mai poate fi amânată, subliniind că un stat puternic are nevoie de companii puternice.

Șeful statului a accentuat necesitatea unor măsuri care să permită administraţiei să funcţioneze eficient şi să ofere servicii digitale de calitate cetăţenilor, ceea ce ar aduce beneficii atât pentru stat, cât şi pentru economie.

„Am avut, zilele trecute, la Bruxelles, o discuție cu Oana Gheorghiu, viceprim-ministru, despre digitalizarea statului român și reforma companiilor de stat. Am convenit că anul acesta este crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate și a portofelelor digitale. Cetățenii români, inclusiv cei din diaspora, au dreptul la servicii publice moderne, digitalizate și de calitate. Ei trebuie să se poată identifica și sǎ poatǎ semna documente de la distanță, iar majoritatea serviciilor publice ar trebui să fie simple și accesibile, fără drumuri la ghișeu. Un alt subiect discutat a fost reforma companiilor de stat care este indispensabilă și nu mai poate fi amânată. Un stat puternic are nevoie de companii puternice”, a postat Nicușor Dan duminică, 22 martie, pe contul său de Facebook.

În altă ordine de idei, vicepremierul Oana Gheorghiu a detaliat, cu o zi în urmă, o întâlnire de lucru pe care a avut-o la Bruxelles împreună cu ministrul Dragoș Pîslaru, secretarul de stat Carmen Moraru, preşedintele AMEPIP Anișoara Ulcelușe şi colega sa Madalina Marcu, responsabilă pentru coordonare inter-ministerială cu societatea civilă și mediul de afaceri pentru debirocratizare.

Gheorghiu a precizat că întâlnirea a avut loc cu echipa condusă de Celine Gauer, responsabilă de monitorizarea implementării PNRR în România.

Oana Gheorghiu a menţionat că discuţia nu a fost uşoară, dar a subliniat că a fost important să-şi susţină colegii şi să transmită mesajul că, prin onestitate şi muncă, se poate rămâne pe drumul corect.

Vicepremierul a explicat că munca echipei AMEPIP a fost esenţială în ultimele trei luni de mandat complet, iar acum aşteaptă răspunsul Comisiei Europene, sperând să se închidă cât mai bine jaloanele pentru care se lucrează de la începutul mandatului.

Oana Gheorghiu a adăugat că lecţia importantă a exerciţiului naţional PNRR constă în planificarea mai bună, acceptarea criticilor constructive, învăţarea reală din greşeli şi pregătirea oamenilor şi procedurilor pentru următorul cadru de finanţare multianuală, care va funcţiona pe acelaşi sistem.