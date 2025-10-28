Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat marți armatei să lanseze imediat „atacuri puternice” în sudul Fâșiei Gaza, după ce militanți Hamas au deschis focul asupra trupelor israeliene dislocate în Rafah.

Mișcarea marchează o nouă escaladare într-un armistițiu deja fragil, negociat cu implicarea Statelor Unite. Confirmând incidentul, Biroul Prim Ministrului a precizat că armata a lovit infrastructuri ale Hamas considerate o amenințare pentru soldații israelieni de pe linia de securitate din proximitate.

Surse militare citate de presa locală au subliniat că riposta are scopul de a preveni alte acţiuni ostile ale Hamas și de a proteja personalul militar.

Oficialii israelieni au avertizat că „răspunsul la încălcările actuale va fi mult mai semnificativ decât cel de data trecută”, ceea ce lasă deschisă posibilitatea unei reacţii extinse, inclusiv dincolo de zona Rafah, potrivit The Jerusalem Post.

Mass-media israeliană, inclusiv radiodifuzorul Kan, relatează că Netanyahu discută activ cu oficiali americani pentru coordonarea unei potențiale extinderi a teritoriilor aflate sub control israelian în Fâșia Gaza.

Această opțiune ar veni ca urmare a „încălcărilor repetate” ale armistițiului de către Hamas, după cum susțin surse guvernamentale.

Potrivit unor analize interne citate de presa de la Tel Aviv, pe masa deciziei se află mai multe scenarii:

limitarea accesului ajutoarelor umanitare către Gaza,

extinderea operațiunilor terestre,

lovituri direcționate împotriva liderilor Hamas.

Biroul premierului a refuzat însă să comenteze public aceste informații, în timp ce Washingtonul monitorizează îndeaproape situația pentru a preveni un colaps rapid al acordului de încetare a focului.

Presa israeliană relatează că Netanyahu discută cu înalţi oficiali din Statele Unite pentru a coordona aceste atacuri.

Situația rămâne tensionată și din perspectiva ostaticilor israelieni. Israelul acuză Hamas că a returnat luni rămăşiţe despre care autoritățile afirmă că aparțin unui ostatic recuperat deja cu aproape doi ani în urmă, considerând acest gest o „încălcare clară” a obligațiilor din acordul de armistițiu, care prevede întoarcerea tuturor rămășițelor cât mai rapid posibil.

Există încă 13 cadavre ale ostaticilor în Gaza, iar Hamas susține că a recuperat rămășițele unuia dintre ei, urmând ca predarea să aibă loc în cursul serii. Un cameraman Associated Press a surprins la Khan Younis un sac mortuar alb scos dintr-un tunel de militanți mascați, transportat ulterior cu o ambulanță, însă nu a putut fi confirmat conținutul.

Ritmul lent al predărilor ridică îndoieli asupra implementării etapelor următoare ale acordului, care implică subiecte sensibile: dezarmarea Hamas, desfășurarea unei forțe internaționale de securitate în Gaza și stabilirea unei structuri de guvernare civile post-conflict.