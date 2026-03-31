Oficialul NATO responsabil de industria de apărare, inovație și armamente, Tarja Jaakkola, a participat în cadrul unei conferințe la București, unde a prezentat marți direcțiile strategice prin care Alianța își adaptează structurile militare la noile realități de securitate globală.

Potrivit declarațiilor oficiale, statele membre NATO sunt sprijinite activ pentru dezvoltarea capabilităților militare, în paralel cu o evaluare continuă a riscurilor din lanțurile de aprovizionare. Accentul este pus pe reziliența industrială și pe capacitatea de a asigura fluxuri stabile de resurse esențiale pentru apărare.

În contextul tensiunilor geopolitice actuale, securitatea lanțurilor logistice și accesul la materii prime devin factori determinanți pentru menținerea pregătirii operaționale a forțelor aliate.

”Uniunea Europeană a subliniat de mai multe ori că este nevoie în continuare de sprijin pentru Ucraina. Vorbim despre ţintele de capabilităţi armate, mai ales în zona de apărare împotriva rachetelor. Se vorbeşte şi despre sporirea nevoilor de muniţie, cum ar fi, de exemplu, armament antitanc. România, în ultimii ani, a avut nevoie de încheierea de contracte, mai ales pentru apărarea antiaeriană”, a afirmat Tarja Jaakkola.

Unul dintre punctele centrale ale strategiei discutate la București este standardizarea echipamentelor și a procedurilor militare. Acest proces este considerat fundamental pentru creșterea interoperabilității între armatele statelor membre.

Prin uniformizarea standardelor tehnice și operaționale, NATO urmărește reducerea barierelor tehnologice și creșterea eficienței în operațiuni comune, în special în scenarii de apărare colectivă.

Oficialul NATO a evidențiat faptul că, la nivel european și transatlantic, se discută tot mai intens despre reînarmare și despre necesitatea extinderii capacităților industriei de apărare.

Printre prioritățile strategice se numără dezvoltarea sistemelor de apărare antirachetă, creșterea producției de muniții și consolidarea capabilităților antitanc, elemente esențiale în arhitectura de securitate actuală.

Totodată, sprijinul pentru Ucraina rămâne o prioritate majoră în agenda NATO și a Uniunii Europene, în contextul conflictului în desfășurare.

În analiza regională, s-a remarcat că România a intensificat în ultimii ani procesul de modernizare militară, în special prin contracte destinate consolidării apărării antiaeriene.

Aceste investiții reflectă o tendință mai largă în regiune, unde statele își consolidează capacitatea de apărare în fața unor riscuri de securitate în creștere.

Un alt element esențial abordat a fost gestionarea lanțurilor de aprovizionare în industria de apărare. NATO lucrează la reducerea dependențelor critice prin cooperare între state și prin dezvoltarea unor mecanisme comune de stocare a materiilor prime.

Această abordare are ca obiectiv creșterea rezilienței industriale și prevenirea blocajelor care ar putea afecta producția de echipamente militare.

În final, accentul a fost pus pe rolul inovației în transformarea industriei de apărare. Integrarea tehnologiilor emergente din sectorul civil este considerată esențială pentru modernizarea capacităților militare.