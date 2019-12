Adrian Năstase a surprins pe toată lumea cu participarea la recepţia oferită de preşedintele Iohannis la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Naţionale a României. Fostul premier a comentat într-o postare controversa şi spune că: “România va avea nevoie de înţelepciune şi de linişte pentru a construi. „Coabitarea” nu înseamnă doar relaţia dintre preşedinte şi premier, de culori diferite. Ea poate însemna şi o relaţie civilizată între preşedinte şi principalul partid de opoziţie. Cu condiţia ca Iohannis să renunţe la retorica din campanie privitoare la PSD. Discursul său, de aseară, a fost unul „normal” pentru o astfel de ceremonie, organizată cu ocazia Zilei naţionale.”

Fostul premier îşi schimbă părerea

Ulterior, a avut loc un eveniment care i-a schimbat părerea lui Adrian Năstase, care a simţit nevoia să revină cu o nouă postare pe blogul său. Este vorba despre participarea lui Klaus Iohannis la o întâlnire a parlamentarilor PNL şi de declaraţiile pe care le-a făcut acolo împotriva PSD.

„Normalitatea” lui Iohannis nu a durat nici 24 de ore, acuză fostul premier PSD, care spune că îndemnurile preşedintelui reprezintă o declaraţie de război la adresa PSD, a Constituţiei României şi a regimului democratic. “Mi se pare inadmisibilă această conduită şi cred că ea va trebui sancţionată, atât în tară, cât şi la instituţiile europene”, a scris Adrian Năstase.

Postarea integrală a lui Adrian Năstase:

„Normalitatea” lui Iohannis nu a durat nici 24 de ore

Adeseori mi s-a reproşat o anumită naivitate. E posibil. Poate şi pentru că nu îmi plac conflictele şi nu mă hrănesc din ură sau din răzbunări. Am mers aseară la Cotroceni sperând că Iohannis a încheiat retorica de război împotriva a 3 milioane de români (poate şi a altora) care au votat candidatul PSD. Se pare că discursul său a fost, de fapt, un discurs pentru corpul diplomatic aflat acolo. Prezent însă la o întâlnire cu parlamentarii liberali (în ce calitate? preşedinte al TUTUROR românilor?), Iohannis a declarat că se va implica pentru a realiza, într-un an de zile, „o Românie fără PSD”.

„Adversarul nostru din ultima vreme a fost PSD (poate vorbi preşedintele României despre „adversarul nostru”? – n.b.). Un PSD care a încasat-o (oare preşedintele României poate folosi un astfel de limbaj? n.b.) de trei ori în acest an, dar cred că este bine să vă spun că PSD nu a fost înlăturat de la putere decât parțial. PSD are un număr imens de parlamentari, are un număr imens de primari, de președinți de CJ și ca atare ne bucurăm de această victorie, dar autosuficiența după această victorie ar fi cea mai mare greșeală pentru PNL („ne bucurăm de victorie” – această formulare putea fi folosită de preşedintele PNL. Iohannis arată, in continuare, că nu poate fi preşedintele tuturor romanilor, maghiarilor, saşilor, secuilor etc. n.b.). Avem în continuare alegeri și aștept de la PNL și de la noul guvern Ludovic Orban, care face o treabă foarte bună, la o implicare totală în așa fel încât la sfârșitul anului 2020 să putem să oferim românilor ceea ce își doresc: o Românie fără PSD”.

Acest îndemn al lui Iohannis este o declaraţie de război împotriva Partidului Social Democrat, a Constituţiei României şi a regimului democratic din ţara noastră. El este incalificabil şi el trebuie tratat cu toată seriozitatea de către conducerea PSD, de către parlamentarii, primarii, consilierii, preşedintii de consilii desemnaţi democratic de către alegătorii români.

Mi se pare inadmisibilă această conduită şi cred că ea va trebui sancţionată, atât în ţară, cât şi la instituţiile europene.

La PSD, ar trebui lăsate deoparte orgoliile şi ar trebui strânse rândurile pentru a găsi cele mai bune formule de a răspunde acestui atac „mârşav” la adresa fundamentului statului de drept din România.

Te-ar putea interesa și: