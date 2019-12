Niculae Bădălău, președintele PSD Giurgiu, a făcut vineri o declaraţie defăimătoare la adresa românilor din diaspora, conform romaniatv.net

De la ce a pornit conflictul

„Acum e discuţie pe câte locuri dăm în diaspora. (…) E clar că dacă mărim numărul şi cer 15… Astăzi au patru cu doi (parlamentari – n.r.) pe diaspora. (…) Ei au 700.000 de oameni (…) care au paşapoartele cu domiciliu, care sunt legale. Restul, până la trei, cinci milioane – că se vehiculează tot felul – sunt fetele alea de le duc ăştia, nu ilegal, dar… Şi vor să li se calculeze posturile de parlamentar pe toţi care bănuiesc că sunt ei acolo (…). Nu mai vor pe numărul exact pe care-l are ministerul”, a spus Bădălău.

Care sunt repercusiunile

După ce afirmaţiile lui Niculae Bădălău au fost făcute, PSD Braşov a cerut excluderea lui din partid. Conducerea filialei din Braşov susţine că „reformarea PSD nu se face cu declaraţii defăimătoare la adresa românilor din ţară sau din străinătate”, făcând referire la jignirile aduse de Niculae Bădălău.

Aceasta este declarația PSD Brașov:

„România este una singură, suntem un singur popor, indiferent că suntem acasă sau peste hotare. Considerăm ca incalificabile declaraţiile făcute de Niculae Bădălău şi nu susţinem un astfel de limbaj la adresa cetăţenilor români din străinătate. Ne disociem de aceste declaraţii şi suntem convinşi că opinia domnului Bădălău este singulară la nivelul PSD. În opinia noastră, toţi cetăţenii români din diaspora sunt oameni oneşti, oameni care muncesc din greu pentru familiile lor. Ei trebuie să fie ajutaţi şi motivaţi să se întoarcă în ţară, însă prin măsuri concrete, nu prin declaraţii defăimătoare”.

Reprezentanții PSD din Braşov au criticat, de asemenea, modul în care Bădălău a fost expresia „fetiţele alea” şi i-au transmis acestuia că „în străinătate trăiesc şi muncesc tineri, antreprenori, cercetători, medici şi profesori, oameni care îşi construiesc vieţi noi în ţările adoptive”.

„Exprimarea ‘fetiţele alea’ ar trebui mai degrabă să ne îngrijoreze prin prisma fenomenului traficului de persoane, fenomen agravant, care trebui combătut cu fermitate de autorităţile statului român. ‘Fetiţele alea’ sunt victime care au nevoie de ajutor, nu de declaraţii defăimătoare. Îi transmitem domnului Bădălău că în străinătate trăiesc şi muncesc tineri, antreprenori, cercetători, medici şi profesori, oameni care îşi construiesc vieţi noi în ţările adoptive”, se observă în comunicat.

„PSD nu se va putea reforma cu adevărat atâta timp cât astfel de derapaje sunt acceptate”, au mai adăugat social-democrații brașoveni.

Intervenția Gabrielei Firea

A intervenit și Gabriela Firea, spunând că:

„Mama mea a lucrat 10 ani in Italia. Fratele meu, 6 ani. Am multe rude, prieteni si fosti colegi care lucreaza in Italia, Spania, Germania, Israel, chiar in Statele Unite ale Americii.

Nu pot fi de acord cu declaratiile din ultimele ore despre ce reprezinta diaspora. Nu vreau sa polemizez cu propriii colegi de partid, nici sa ies in evidenta, dar tacerea mea, si a celorlalti colegi, ar insemna ca toti gandim la fel.

Cred ca trebuie sa intelegem faptul ca orice declaratie publica a unui politician, precum si orice actiune, sunt sub lupa presei si a opiniei publice. Pentru ca asa este normal in democratie.

Sa nu uitam ca romanii care muncesc in afara tarii trimit bani familiilor ramase acasa si contribuie decisiv la cresterea economica.

Dar, cel mai important, traiesc permanent cu dorul de tara in suflet. Trebuie respectati, pentru ca sunt fratii nostri”, a transmis aceasta pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: