Victor Negrescu a transmis că Partidul Social Democrat abordează discuțiile într-un mod constructiv, venind cu propuneri și proiecte pentru a sprijini România în actualul context. El a menționat că PSD a prezentat atât rezultatele guvernării, cât și provocările actuale, subliniind că este deschis la un dialog extins.

Totodată, a avertizat că nu este realist să se creadă că un singur premier poate rezolva toate problemele, evidențiind necesitatea unei asumări colective și a implicării tuturor partidelor.

”Partidul Social Democrat intră în aceste discuţii constructiv. Adică avem propuneri, avem proiecte pentru a ajuta România, în contextul actual, am prezentat pe lang şi rezultatele guvernării şi recunoaştem provocările pe care le are România în prezent şi în sensul acesta, evident, suntem dispuşi să începem o discuţie mai largă dar discuţia se limiteză la o serie de principii pentru că e foarte uşor să spunem vine un premier şi le rezolvă pe toate, dar este profund eronată această perspectivă. Este nevoie de asumare, de implicarea tuturor partidelor”, a declarat acesta în cadrul emisiunii ”România Politică” de la Prima News .

Europarlamentarul a precizat că președintele Nicușor Dan le-a adus la cunoștință existența unei probleme economice și le-a cerut să își exprime punctul de vedere cu privire la această situație.

”Noi am avut acolo o echipă largă, oameni cu experienţă, oameni care deja au performat la nivel guvernamental, eu am venit cu perspectiva europeană şi am spus aceste păreri”, a spus el.