Consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unei noi majorități guvernamentale au adus poziționări importante din partea USR și PNL. În centrul atenției s-a aflat numele lui Ilie Bolojan, vehiculat pentru poziția de premier. Dominic Fritz, președintele interimar al USR, a afirmat că Bolojan are autoritatea și credibilitatea necesare pentru a conduce guvernul. De cealaltă parte, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, nu a exclus această variantă, însă a subliniat că partidul său nu condiționează participarea la guvernare de numirea acestuia.

Dominic Fritz, liderul interimar al USR, a declarat după consultările cu președintele României că formațiunea sa susține ferm candidatura lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

Acesta a subliniat că este necesar un premier cu autoritate și credibilitate, pentru ca măsurile dificile ce urmează să fie aplicate eficient.

„Noi am repetat ceea ce am spus şi în public în ultimele săptămâni. Noi credem că ţara are nevoie de un premier cu autoritate şi cu credibilitate mare, altfel va fi greu să punem în practică aceste măsuri dificile care urmează şi USR crede că acest premier este Ilie Bolojan”, a afirmat Fritz.