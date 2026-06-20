Mutare strategică la vârful Ryanair: contract extins până în 2032

Ryanair prelungește mandatul lui Michael O’Leary până în 2032, cu un pachet de bonusuri ce ar putea depăși 150 de milioane de euro, potrivit unui anunț transmis de compania aeriană low-cost.

Decizia vine după luni de discuții privind extinderea conducerii sale, care se apropie de patru decenii. O’Leary, în vârstă de 65 de ani, rămâne una dintre figurile centrale ale companiei. Acordul prevede o schemă de remunerare legată de performanțele financiare și de evoluția acțiunilor Ryanair.

Michael O’Leary se află la conducerea Ryanair din 1994, perioadă în care compania a trecut de la o structură regională la statutul de cel mai mare operator aerian din Europa după numărul de pasageri.

Evoluția a fost marcată de extinderea rețelei și de consolidarea modelului low-cost. Luna trecută, compania a raportat un profit anual record după impozitare de 2,26 miliarde de euro. Performanțele financiare recente au fost prezentate de conducere drept un argument al stabilității operaționale.

Potrivit condițiilor anunțate, O’Leary ar putea cumpăra 10 milioane de acțiuni la un preț de 26,70 euro pe acțiune, dacă sunt îndeplinite anumite criterii financiare. Printre acestea se numără atingerea unui profit anual de 4 miliarde de euro sau menținerea prețului acțiunii peste 42 de euro timp de 28 de zile consecutive.

Mecanismul este condiționat de rămânerea sa în grup până în aprilie 2032. Structura acordului este legată direct de performanța companiei pe termen lung. La momentul anunțului, acțiunile Ryanair erau cotate la 25,70 euro la ora 13:15 GMT, nivel apropiat de prețul de exercitare prevăzut în acord.

Compania a obținut recent un profit record anual, iar conducerea a legat această evoluție de disciplina costurilor și cererea ridicată de transport aerian.

„Atingerea acestor obiective foarte ambițioase ar crea o valoare suplimentară substanțială pentru toți acționarii Ryanair”, a transmis compania într-un comunicat. Planul de remunerare urmează să fie supus aprobării acționarilor la adunarea generală anuală din septembrie.

Compania a precizat că pachetul de remunerare al lui O’Leary include un „salariu anual modest și un bonus anual plafonat”. Structura este similară cu schemele anterioare de opțiuni pe acțiuni, unele dintre ele fiind deja asociate cu atingerea unor ținte bursiere.

Un plan precedent ar fi putut aduce până la 100 de milioane de euro. O’Leary a comparat anterior aceste sume cu veniturile din sportul de performanță, afirmând că reprezintă o valoare corespunzătoare în raport cu piața.