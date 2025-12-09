În același timp, Airbus a preluat anumite operațiuni Spirit aflate în propriul lanț de aprovizionare, iar unitatea Spirit din Subang, Malaezia, a fost transferată către Composites Technology Research Malaysia. O altă subsidiară, Fiber Materials, fusese deja cedată companiei Tex-Tech Industries.

Achiziția Boeing include toate operațiunile Spirit destinate programelor comerciale ale companiei americane, precum și o parte a activităților fabricii din Belfast, Irlanda de Nord. Această unitate va funcționa ca subsidiară independentă sub numele Short Brothers. Tranzacția totală, anunțată în iulie anul trecut și evaluată la 8,3 miliarde de dolari, reprezintă una dintre cele mai importante schimbări din structura lanțului de aprovizionare aerospațial, oferind Boeing și Airbus control direct asupra unor segmente care au generat dificultăți în derularea ultimelor programe de avioane.

În ultimii ani, Spirit AeroSystems s-a confruntat cu probleme financiare și a fost considerată un factor major în întârzierile care au afectat programe precum Boeing 737 MAX, Airbus A350 și A220. Pentru Boeing, îmbunătățirea calității fabricației fuselajelor și stabilizarea producției seriei 737 reprezintă obiective esențiale. Spirit a luat naștere în 2005, când Boeing a vândut operațiunile din Oklahoma și Kansas fondului de investiții Onex. Compania produce fuselaje pentru modelul 737 în Wichita, care sunt ulterior transportate pe calea ferată la uzina Boeing din Renton, Washington. De asemenea, pentru diversificarea portofoliului, Spirit și-a extins activitatea în Africa, Asia, Europa și în alte regiuni ale Statelor Unite, conform Reuters.

Pe lângă tranzacția cu Boeing, Airbus va prelua facilități Spirit din Carolina de Nord, Irlanda de Nord, Scoția, Franța și Maroc. Procesul a fost supravegheat de autoritățile de reglementare. La începutul lunii decembrie, Comisia Federală pentru Comerț a Statelor Unite a aprobat operațiunea, cu condiția ca Boeing să finalizeze cesiunile convenite cu Airbus și CT Research Malaysia și ca Spirit să continue să furnizeze componente pentru alți producători în programele viitoare de avioane militare. Autoritățile americane au dorit astfel să prevină posibilitatea ca Boeing să dobândească o influență excesivă asupra pieței. În octombrie, compania americană primise deja aprobarea antitrust a Uniunii Europene, după ce a acceptat să vândă anumite divizii Spirit pentru a elimina preocupările legate de concurență.

Achiziția aduce schimbări semnificative și în ceea ce privește forța de muncă. Aproximativ 15.000 de angajați Spirit vor trece în cadrul Boeing, iar acest transfer poate influența relațiile de muncă deja tensionate din companie. Aproximativ 6.000 dintre acești angajați ar putea reveni în District 751 al International Association of Machinists and Aerospace Workers, sindicat pe care l-au părăsit în 2005. Anul trecut, acest sindicat a organizat o grevă de șapte săptămâni, care a dus la oprirea unei mari părți din producția de avioane comerciale Boeing în Pacific Northwest.